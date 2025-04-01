高雄成全球最大先進製程半導體產業聚落 陳其邁：當年很多人看笑話

台積電昨宣示，高雄廠將成為全球最大先進製程晶圓製造聚落，透過供應鏈與消費為台灣創造3兆產值，也持續尋找土地擴大在台投資。對此，高雄市長陳其邁今天表示，高雄廠是全球最大、技術最先進半導體產業聚落，也盼望未來加速建構高雄成為最具韌性的半導體生態系。

陳其邁表示，台積電做為全球最大的半導體製造商，尤其先進製程獨步全球，配合人工智慧產業發展，勢必也須展開全球布局，高雄即將興建5座2奈米先進製程廠房，將是全球最大、技術最先進的半導體的產業聚落。

陳其邁提到，上周六到半屏山上看台積電建廠，從無到有，短短4年內，包括土汙的整治、再生水廠的興建到都市計畫變更，又走環評程序跟居民溝通等，甚至市府工程都超前於台積電建廠需求，可說是台積電最好的夥伴。

陳其邁表示，相信未來如果世界級的廠商投資高雄，沒有任何事可以難倒，從過去到現在，從重工業城市到如今發揮後發優勢，能夠不斷地技術創新、產業轉型，才能夠迎頭趕上。

「常常有時候記者在跟我問說，台積電為什麼會來？要不要來高雄投資？」陳其邁說，當時還有很多人都打槍或看笑話，那是不可能事情，但高雄辦到了，機會永遠留給準備好的人。他說，高雄已經做足準備，努力往前衝刺，希望未來加速建構高雄成為最具韌性，規模最大的半導體生態系。