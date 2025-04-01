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高雄成全球最大先進製程半導體產業聚落 陳其邁：當年很多人看笑話

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天受訪表示將建構高雄成為最具韌性規模最大半導體生態系。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今天受訪表示將建構高雄成為最具韌性規模最大半導體生態系。記者郭韋綺／攝影

台積電昨宣示，高雄廠將成為全球最大先進製程晶圓製造聚落，透過供應鏈與消費為台灣創造3兆產值，也持續尋找土地擴大在台投資。對此，高雄市長陳其邁今天表示，高雄廠是全球最大、技術最先進半導體產業聚落，也盼望未來加速建構高雄成為最具韌性的半導體生態系。

陳其邁表示，台積電做為全球最大的半導體製造商，尤其先進製程獨步全球，配合人工智慧產業發展，勢必也須展開全球布局，高雄即將興建5座2奈米先進製程廠房，將是全球最大、技術最先進的半導體的產業聚落。

陳其邁提到，上周六到半屏山上看台積電建廠，從無到有，短短4年內，包括土汙的整治、再生水廠的興建到都市計畫變更，又走環評程序跟居民溝通等，甚至市府工程都超前於台積電建廠需求，可說是台積電最好的夥伴。

陳其邁表示，相信未來如果世界級的廠商投資高雄，沒有任何事可以難倒，從過去到現在，從重工業城市到如今發揮後發優勢，能夠不斷地技術創新、產業轉型，才能夠迎頭趕上。

「常常有時候記者在跟我問說，台積電為什麼會來？要不要來高雄投資？」陳其邁說，當時還有很多人都打槍或看笑話，那是不可能事情，但高雄辦到了，機會永遠留給準備好的人。他說，高雄已經做足準備，努力往前衝刺，希望未來加速建構高雄成為最具韌性，規模最大的半導體生態系。

半導體 台積電 陳其邁

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