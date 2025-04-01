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恆春後壁湖出現2頭大翅鯨 目擊者：上輩子有拯救地球嗎

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
恆春半島後壁湖海域昨天出現兩頭大翅鯨。圖／郭佳宏提供
恆春半島後壁湖海域昨天出現兩頭大翅鯨。圖／郭佳宏提供

恆春半島後壁湖海域昨天出現兩頭大翅鯨，不少潛水、遊艇業者及民眾都親眼目睹，開心的驚聲尖叫，並記錄下這難得的景象，PO上網分享，而大翅鯨旁也有幾隻偽虎鯨「伴游」，豐富的生態讓不少網友直呼，「太幸福了吧！」、「上輩子有拯救地球嗎？」

潛水教練七七發文指出，「恆春後壁湖外海出現大翅鯨了！真的是要哭出來。第一潛下獨立礁就整潛都聽到叫聲，而且是兩個聲音…沒想到真的讓我們看到了兩隻不同花紋的大翅鯨。」

當時他還在海底手寫詢問潛友「你們有聽到什麼聲音？會不會是鯨魚？」並將鯨魚的叫聲PO上網；有網友聽到鯨魚叫聲，感動到眼眶泛淚。另外潛水教練郭佳宏也記錄到大翅鯨在海裡悠游的影片，也讓網友直呼「太美了！」

有網友分享在沖繩與鯨共游的規定給大家參考，包括下水請用樓梯靜靜的爬下水；踢蛙鞋時蛙鞋請維持在水面下；不要追逐，不要碰觸，與鯨魚大概保持3公尺的距離；鯨魚如果一直長時間潛泳代表他們覺得緊迫，就不要再靠近了。

恆春半島曾是台灣重要捕鯨基地，之前墾丁南灣常見鯨群出沒，日治時期在南灣還有捕鯨船，獵捕包括大翅鯨、長鬚鯨等大型鯨類，但後來因過度獵捕導致鯨魚數量銳減。

恆春半島後壁湖海域昨天出現兩頭大翅鯨，教練在海底手寫詢問潛友是否聽見。圖／潛水教練七七提供
恆春半島後壁湖海域昨天出現兩頭大翅鯨，教練在海底手寫詢問潛友是否聽見。圖／潛水教練七七提供
恆春半島後壁湖海域昨天出現兩頭大翅鯨。圖／潛水教練七七提供
恆春半島後壁湖海域昨天出現兩頭大翅鯨。圖／潛水教練七七提供
恆春半島後壁湖海域昨天出現兩頭大翅鯨。圖／郭佳宏提供
恆春半島後壁湖海域昨天出現兩頭大翅鯨。圖／郭佳宏提供
恆春半島後壁湖海域昨天出現兩頭大翅鯨。圖／潛水教練七七提供
恆春半島後壁湖海域昨天出現兩頭大翅鯨。圖／潛水教練七七提供

恆春 鯨魚

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