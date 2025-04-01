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台積進駐 楠梓交通壅塞居民憂

聯合報／ 記者王勇超徐白櫻／高雄報導
高雄市翠華路與大中二路，到了上午9時許仍有車輛排隊要上國道10號。記者王勇超／攝影
高雄市翠華路與大中二路，到了上午9時許仍有車輛排隊要上國道10號。記者王勇超／攝影

台積電在高雄楠梓區建廠，預估帶來7000個就業機會，員工通勤及施工需求卻讓當地居民擔心交通陷入黑暗期，民代要求市府改善。高市府回應，已對當地交通提出短、中、長期規畫，如優化號誌，拓寬道路等，另將新設國1匝道，2028年完工後可改善車流。

台積電高雄P1廠及上下游廠商人員陸續進駐，P2廠正在施工，通勤車流加上施工重機具出入，已經造成楠梓區多處交通壅塞；楠梓區金田里長邱世宗觀察，連接國道的周邊道路，一到上下班尖峰時段就出現車潮，有時高速公路塞車就回堵到平面。

記者昨天直擊，翠華路昨上午已過上班尖峰，仍有國道10號的排隊車潮。居民直言，台積電開工後，上下班尖峰時段車流龐大，最怕的就是發生車禍，交通就會打結。

市議員陳善慧呼籲市府盡快改善，他直言，台積電除P1廠，其他廠也會陸續完工進駐，包含後昌路、楠陽路、翠華路等，應列為優先改善，否則未來廠區完工，會造成楠梓、左營及橋頭等地交通大混亂。

對此，交通局、工務局回應，稱市府已擬定短、中、長期交通改善計畫，交通局說，去年已完成翠華路、左楠路、加昌路19處路口智慧號誌調整，透過AI監控優化紅綠燈秒數，另增設接駁專車、增設YouBike車席，提升通勤效率。

另外，工務局正推動道路拓寬與匝道優化，翠華路（世運大道至明潭路）拓寬工程預計6月完工，新台17線南段工程訂於明年底完工，加上2028年完工的楠梓產業園區國1新設匝道，應可大幅降低園區車流對地方道路的影響。

台積電 國道 車潮

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