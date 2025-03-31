高雄保母薪資漲幅小？ 高市社會局：6年來已調整3次

托育聯盟等民間團體今天公布六都托育制度期中檢視體檢，從數據中發現，保母薪資漲幅遠低於各行各業，以保母薪資漲幅最高的桃園市來說，每年加薪僅提高667元、高雄市僅267元，其餘333元。高市社會局說，托育服務收費基準均依中央規定每2年調整，6年來已調整3次。

高市社會局表示，依據中央規定，托育服務收費基準應審酌轄內物價指數及家庭可支配所得，每2年調整1次，並經托育服務管理委員會審議後公告，高雄市均依規定每2年調整，6年來已調整3次。

高市社會局說，為顧及家長負擔，經委員會審議2023年至2024年托育服務收費基準為1萬5800元，今（2025）年將收集相關數據提委員會審議調整。

高市社會局強調，配合中央審理發放準公托育人員獎助金1萬8000元，高雄市也補助居托人員每年責任保險費500元及監視器設備8000元，今年再增加補助健康檢查費850元及心理諮商費6000元，以照顧居托人員身心健康。

托育聯盟指出，根據行政院主計總處統計，2019至2023年六都工業及服務業薪資每年平均月薪漲幅，台北市有1635元、台南市1404元，最低的高雄市也有692元。但保母與其它行業的薪資落差卻很大，以保母薪資漲幅最高的桃園市來說，僅提高667元、高雄市僅267元，其餘333元。