聽新聞
0:00 / 0:00
屏東萬丹今年已4件死亡車禍...警公布易肇事路口 即起大執法
屏東縣萬丹鄉今年至今已發生4件死亡車禍，受傷事故259件，雖與去年前同期相比，死亡事故減少3件，受傷減少13件，顯見持續交通違規取締，有遏止交通事故，警方即日起執行交通大執法，並公布萬丹鄉去年十大易肇事路口。
屏東警分局分析，萬丹鄉去年交通事故統計，萬丹鄉十大易肇事路口，萬丹鄉萬丹路一段與鐵道街口，發生11件，名列第一；丹榮路與萬新路口、維新路與廣惠東路口、大憲街與惠崙路口、丹榮路與萬丹路二段口，各發生9件事故，並列第二；其中四維東路110巷與頂本路、維新路口發生6件事故中，死亡事故就占2件，是不可忽視危險路口。
警方表示，另以事故種類分析，今年迄今共發生死亡事故4件、受傷事故259件，與去年同期相比，死亡事故減少3件、受傷事故減少13件，顯見持續執行交通違規取締專案，有遏止交通事故發生成效。
有鑑於此，屏東警分局即執行交通大執法專案，針對萬丹鄉10大易肇事路口各項交通違規加強取締。
警方表示，透過交通執法，敦促汽機車駕駛人遵守交通規則，警方亦積極利用各勤務機會、與持續辦理交通安全宣導講座，盼提升用路人交通安全意識，減少車禍事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言