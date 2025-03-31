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屏東萬丹今年已4件死亡車禍...警公布易肇事路口 即起大執法 

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹鄉四維東路110巷與頂本路、維新路口發生6件事故中，死亡事故就占2件，是不可忽視危險路口。記者劉星君／翻攝
屏東縣萬丹鄉四維東路110巷與頂本路、維新路口發生6件事故中，死亡事故就占2件，是不可忽視危險路口。記者劉星君／翻攝

屏東縣萬丹鄉今年至今已發生4件死亡車禍，受傷事故259件，雖與去年前同期相比，死亡事故減少3件，受傷減少13件，顯見持續交通違規取締，有遏止交通事故，警方即日起執行交通大執法，並公布萬丹鄉去年十大易肇事路口。

屏東警分局分析，萬丹鄉去年交通事故統計，萬丹鄉十大易肇事路口，萬丹鄉萬丹路一段與鐵道街口，發生11件，名列第一；丹榮路與萬新路口、維新路與廣惠東路口、大憲街與惠崙路口、丹榮路與萬丹路二段口，各發生9件事故，並列第二；其中四維東路110巷與頂本路、維新路口發生6件事故中，死亡事故就占2件，是不可忽視危險路口。

警方表示，另以事故種類分析，今年迄今共發生死亡事故4件、受傷事故259件，與去年同期相比，死亡事故減少3件、受傷事故減少13件，顯見持續執行交通違規取締專案，有遏止交通事故發生成效。

有鑑於此，屏東警分局即執行交通大執法專案，針對萬丹鄉10大易肇事路口各項交通違規加強取締。

警方表示，透過交通執法，敦促汽機車駕駛人遵守交通規則，警方亦積極利用各勤務機會、與持續辦理交通安全宣導講座，盼提升用路人交通安全意識，減少車禍事故發生。

屏東警分局公布轄區萬丹鄉十大易肇事路口，即起展開大執法。圖／警方提供
屏東警分局公布轄區萬丹鄉十大易肇事路口，即起展開大執法。圖／警方提供
屏東警分局針對萬丹鄉十大易肇事路口的分布位置，即起展開大執法。圖／警方提供
屏東警分局針對萬丹鄉十大易肇事路口的分布位置，即起展開大執法。圖／警方提供
屏東警分局公布轄區萬丹鄉十大易肇事路口的分布位置，即起展開大執法。圖／警方提供
屏東警分局公布轄區萬丹鄉十大易肇事路口的分布位置，即起展開大執法。圖／警方提供

交通事故 死亡 萬丹

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