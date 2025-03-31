3天2夜大武山成年禮不登頂 參與學員「踩穩腳下步伐」

屏東縣政府主辦大武山成年禮今年第28屆，43名學員完成攀登之旅，今下午平安返回屏東縣政府，大武山成年禮不帶學員登頂，讓年輕學子學會敬畏山林，保護山林，學員們學習到「踩穩腳下步伐」，不斷突破自己極限。

位在屏東縣泰武鄉北大武山海拔3092公尺，大武山成年禮每年帶領學員到海拔3000公尺大武祠，不強調登頂，過程中學會敬畏山林，了解團隊合作，今年主題為「南島伏脈，溯溪源千里」，學習正確親近高山、土地知識與技能，參與活動學員需經兩次訓練與體能考核成功，才能登北大武山。

為期三天兩夜，學員在活動第二天在海拔3000公尺的大武祠舉辦成年禮儀式，並讓學員接受山神賜名，不帶學員登頂，希望學員未來自行挑戰，也象徵著未來的道路要自己走，為自己負責。三天兩夜的過程，屏東縣消防局派遣7位警消人員全程陪同學員行走，並保護學員安全。

其中兩名學員謝獻家、黃麗婷，去年因故未能全程參與，今年捲土重來通過學員訓練獲選正式上山。

中山大學三年級黃麗婷說，去年參與第一次行前訓練結束後，因為家中長輩生病，無法參加接下來訓練，今年決定再次參加，希望能完成里程碑，今年如期完成，「有種自我成長，行走過程中，雖然很辛苦，踩穩腳下步伐，不斷突破自己極限，超越自己，是這趟旅程最珍貴的地方」。

屏科大木設系三年級謝獻家說，去年雖然完成兩次行前訓練，但心態沒有調整好，被刷下來沒有辦法參加，今年重新調整心態，決定再參加一次，自己有成長，也改變愛玩心態，山神賦予他的名字是「黃昏」，很有意義。

屏東縣長周春米說，透過大武山成年禮，讓年輕學子體會敬畏山林、保護山林，透過與同伴同甘共苦過程，了解團隊合作重要性。期盼各位學員們在未來進入社會面臨任何挑戰，都能回想起登山所歷經艱辛，勇敢克服。