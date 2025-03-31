高雄綠營議員逆風質詢畫面爆紅 被罵「滾出民進黨」

高雄民進黨議員黃明太上周議會質詢，提及高雄市議會也是朝小野大，卻沒有吵鬧及罷免，台灣沒有分裂本錢。這番「逆風」質詢畫面在藍營瘋狂流傳，引起很大回響。黃說，這幾天很多綠營罵他，甚至叫他滾出民進黨，但民進黨不能變一言堂，立法院可以「藍白合」，為何不能「綠白合」，他主張用溝通、協調取代對立。

市議會27日進行市長施政報告及質詢，議員黃明太近日因台灣社會充滿肅殺氣氛而睡不著，內心有感而發，希望市長陳其邁分享高雄朝小野大的執政經驗給中央知道。

黃表示，陳其邁上任後議會一直都是朝小野大，民進黨未過半，情況跟立法院很像，但市府施政沒有窒礙難行之處，每年被刪減的預算也是少之又少，市政府也從沒說過要罷免那位國民黨議員。

在大罷免風潮下，質詢畫面廣為流傳，有人相挺、也有人謾罵，全在黃明太預料之中。黃明太今天表示，很多人在社群媒體留言罵他，甚至叫他滾出民進黨，他認為自己只是講該講的話，心情不受影響。

「我沒有講民進黨不好，既然可溝通為何不溝通？」黃明太強調，高雄議會本來就是朝小野大，後來又少掉三席議員，舉手表決都輸國民黨，卻沒有每天喊罷免，全靠市長與局處首長奔走溝通，所以運作不受影響，為何立法院只能藍白合，難道不能綠白合？