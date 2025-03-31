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美濃人淹怕了 高市議員盼設「美濃溪流域管理委員會」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
美濃溪沿岸淹水問題難解，市議員朱信強建議設美濃溪流域管理委員會，搭建地方公民治理推動平台，公部門與地方居民一起研擬對策解決淹水問題。記者徐白櫻／翻攝
美濃溪沿岸淹水問題難解，市議員朱信強建議設美濃溪流域管理委員會，搭建地方公民治理推動平台，公部門與地方居民一起研擬對策解決淹水問題。記者徐白櫻／翻攝

高雄美濃溪淹水問題難解，去年凱米颱風造成市區淹水超過50公分，總統賴清德赴美濃勘災。議員朱信強今在議會建議成立美濃溪流域管理委員會，建立地方公民治理推動平台，共同研擬對策解決淹水問題。水利局回應，美濃溪屬中央權管河川，將與水利署討論後決定。

水利署第七河川分署長李宗恩表示，已設立高屏溪流域管委會，若另成立美濃溪管委會，恐會疊床架屋、功能重疊，日後若涉及美濃溪部分，可邀請地方人士參與討論，會以專案方式處理、控管進度。

高雄市議會今天進行農林部門業務報告與質詢，議員朱信強指出，美濃溪從民國78年整治至今，預算逾11億元，仍是下雨超過300毫米就淹水，汪洋一片很困擾，希望成立美濃溪流域管理委員會，邀請具水利專長的地方人士參與，每月開會，整體檢討美濃、吉洋、清水及竹仔門等地區域排水問題。

水利局長蔡長展回應，美濃溪是中央管轄河川、高屏溪上游支流，現階段已設高屏溪流域管委會，可朝兩方向思考，一是在高屏溪流域管委會裡面提案，邀集相關專業人士討論未來改善架構，二是由市府邀集、地方發起，看中央未來如何處理，會再跟水利署討論細節。

朱信強也針對高屏溪上游築堤蓄水計畫提出看法，他認為，六龜十八羅漢山河域的地質不利築堤蓄水，改在高美大橋下游較妥當。另名議員林富寶也建議，旗山溪也要比照荖濃溪實施下水補注計畫，深度可再加深。

管委會 美濃 高屏溪

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