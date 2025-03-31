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應對台積電進駐人潮 高市府分階段優化楠梓交通

中央社／ 高雄31日電

台積電在楠梓科學園區擴廠將進駐大量人潮，高市府分階段優化周邊交通，透過智慧號誌調控、道路拓寬、新聯外道路建設及大眾運輸配套等，迎接高科技產業發展帶來的挑戰與機遇。

高雄市政府交通局表示，為立即紓解車流，去年11月完成翠華路、左楠路、加昌路等19處路口智慧號誌調整，運用AI技術監測車流，動態優化紅綠燈秒數，使尖峰時段平均車速提升5％至35％。

交通局指出，楠梓科學園區鄰近捷運油廠國小站，市府攜手南部科學園區管理局與台積電，增設捷運油廠國小站至園區專屬接駁車，並在捷運站及園區入口擴增150席YouBike，預計未來再增設至少100席，便利員工通勤及採用綠色運具。

交通局今天發布新聞稿指出，工務局正推動道路拓寬與匝道優化，提升楠梓科學園區周邊道路承載力。翠華路（世運大道至明潭路）拓寬工程在去年2月開工，預計6月完工，將道路由單向2快1慢車道擴增至3快1慢車道，提高交通流暢度，另外，新台17線南段工程計畫明年底完工，完工後可有效分流南北向交通。

交通局表示，為因應長遠交通需求，楠梓產業園區國道1號新設匝道已在去年4月獲行政院核定，預計民國117年底完工，將可降低園區車流對地方道路影響，提升園區進出效率，另外，市府也將屏山巷開闢計畫納入道路開發評估，並與南部科學園區管理局及中央單位合作，爭取經費補助，加快道路建設進程。

台積電 捷運 科學

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