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澎湖西嶼東台軍事史蹟園區 4/1專人導覽

中央社／ 澎湖縣31日電

澎湖旅遊季將登場，觀光署澎湖國家風景區管理處開放西嶼東台等多處戰地史蹟景點，並自4月1日導入志工導覽解說服務，讓遊客認識與體驗軍事文化旅遊。

澎管處表示，「西嶼東臺軍事史蹟園區」解說服務站，自4月1日起至9月30日，每週三至週日，每天由2名志工進駐，分上、下午時段為西堡壘與東堡壘雙子星砲等2處景點，進行園區砲台基地、地下坑道、堡壘及戰地營舍等各種設施導覽解說，讓遊客認識西嶼軍事文化，同時體驗具歷史人文的旅遊。

澎管處指出，「西嶼東台軍事史蹟園區」是澎湖最具戰地史蹟景點之一，包括有砲台基地、地下坑道、堡壘及戰地營舍等各種設施，特別將「歷史建築」轉換為「觀光遊憩化再利用價值」，開放東堡壘的雙子星砲設施，供遊客一窺美軍艦艇5吋砲的神秘面紗，同時串聯澎湖縣文化局清涼彈藥庫及銅牆鐵壁等軍事旅遊亮點，預期產生整體加乘價值，共創澎湖旅遊環境永續發展。

「西嶼東台軍事史蹟園區」解說服務站，提供旅遊諮詢、資源介紹、導覽解說、環境維護、活動行銷及安全宣導等，遊客可多加利用。

景點 歷史建築 澎湖縣

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