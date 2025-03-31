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曾辦搞軌案鐵警退休愛心送暖 17年助家扶辦公益餐會

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
退休鐵路警察楊仲庭（右五）號召友人們一同響應愛心公益餐會。記者劉星君／攝影
退休鐵路警察楊仲庭（右五）號召友人們一同響應愛心公益餐會。記者劉星君／攝影

曾辦南迴搞軌案鐵路警察楊仲庭，從警時號召同事們在鐵警轄區辦餐會、發生活金關懷家扶扶助家庭，退休後將愛留在家鄉屏東，每年舉辦兩次家扶公益餐會，也因此加入獅子會，結合社團力量，維持17年不間斷，他說「辦到我動不了為止」。

62歲楊仲庭從警退休後，展開務農生活，在里港鄉養泰國蝦，也有種植蔬果，平時也會將種植蔬果跟家扶中心分享，楊仲庭夫妻倆，20年前擔任家扶中心認養人至今，每年舉辦兩次公益餐會至今17年，疫情時為避免群聚，改發禮券。

會想發起公益餐會原因，楊仲庭說，當時發現家中有些很新的物品，丟掉很可惜，希望送給有需要的人，號召親朋好友捐贈弱勢家庭生活物資，就這樣開啟鐵警慈善列車，輪流鐵警高雄分局轄區辦理餐會、發送物資、生活金關心弱勢家庭。

當時以鐵路警察局高雄分局範圍為據點，第一場就在枋寮車站附近舉辦，同仁們、工友們，一起煮炒米粉等，分享給大家吃，後來到屏東、高雄、新營、台南、嘉義、斗六、彰化，一直辦下去。

楊仲庭說，2016年他退休後，一些好朋友鼓勵他做下去，他以家鄉屏東縣為主，跟家扶中心合作，一年辦兩次，屏東家扶中心分三個區恆春、潮州、屏東區，輪流舉辦，會在寒暑假、中秋節、過年前夕，邀請家扶扶助家庭請他們吃飯，也會發給每戶一個紅包。

「能盡自己一份力量，讓社會更美好！」楊仲庭說，他在鐵警服務，看到社會很多需要幫助的人，有機會服務弱勢族群，內心很高興，加上有幾個好朋友默默贊助，「一直辦到我動不了為止」，他也加入阿里港300E-2區獅子會。

屏東家扶中心表示，感謝楊仲庭夫妻倆17年來關心家扶的孩子們，也號召更多資源一起幫助，將心中的小愛化成大愛，散播到屏東各個角落。

退休鐵路警察楊仲庭（左）與妻子許素梅（右）擔任屏東家扶中心認養人20年。記者劉星君／攝影
退休鐵路警察楊仲庭（左）與妻子許素梅（右）擔任屏東家扶中心認養人20年。記者劉星君／攝影
退休鐵路警察楊仲庭號召友人們一同響應愛心公益餐會。記者劉星君／攝影
退休鐵路警察楊仲庭號召友人們一同響應愛心公益餐會。記者劉星君／攝影

家扶中心 屏東縣 獅子會

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