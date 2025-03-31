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台積電進駐吸引人潮 高市府：分階段優化楠梓交通

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台積電進駐楠梓區後，楠陽路往國道1號在上、下班時段常出現大量車流，警方為此派人疏導交通，防止塞車。記者王勇超／翻攝
台積電進駐楠梓區後，楠陽路往國道1號在上、下班時段常出現大量車流，警方為此派人疏導交通，防止塞車。記者王勇超／翻攝

台積電擴廠進駐高雄楠梓區，帶來大量的通勤需求，引發居民抱怨上、下班時段常塞車。高市交通局說，為確保產業發展與市民通勤雙贏，將透過智慧號誌調控、道路拓寬、新聯外道路建設及大眾運輸配套，打造更高效、安全的交通環境。

交通局說，目前正積極部署短、中、長期交通改善計畫，短期應對將藉由智慧交通與公共運輸，提升通勤效率；中期規劃是將道路拓寬與聯外道路升級，強化區域交通承載力；長期展望將新增國道匝道與東西向道路建設。

交通局說，為立即紓解車流，已在去年11月完成翠華路、左楠路、加昌路等19處路口智慧號誌調整，運用AI技術監測車流，動態優化紅綠燈秒數，使尖峰時段平均車速提升5~35%；市府攜手南部科學園區管理局與台積電，增設捷運油廠國小站至園區的專屬接駁車，並在捷運站及園區入口擴增150席YouBike，未來預估再增設至少100席。

工務局正積極推動道路拓寬與匝道優化，以提升楠梓科學園區周邊道路承載力。其中，翠華路（世運大道至明潭路）拓寬工程已在去年2月開工，預計今年6月完工，將道路由單向2快1慢車道擴增至3快1慢車道，提高交通流暢度。新台17線南段工程計畫於2026年底完工，完工後可有效分流南北向交通，降低周邊道路壓力。

為因應長遠交通需求，楠梓產業園區國道1號新設匝道已在去年4月獲行政院核定，預計2028年底完工。此工程完成後，將大幅降低園區車流對地方道路的影響，提升園區進出效率。此外，市府亦將屏山巷開闢計畫納入道路開發評估，並積極與南部科學園區管理局及中央單位合作，爭取經費補助，加快道路建設進程。

台積電 國道 塞車 車道

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