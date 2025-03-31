快訊

中職／林智勝引退記者會落淚…不時夢到2013經典賽輸日本 看12強圓未完的夢

川普實現3任總統霸業有譜？外媒曝美憲法漏洞 學者：不是不可能

中職／林智勝引退賽日期曝光 台北大巨戰面對洪總的雄鷹

邱議瑩掛新看板 合體賴總統、陳其邁拚高市長初選

中央社／ 高雄31日電

投入民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，今天推出與總統賴清德、高雄市長陳其邁同框的新看板，並設計「台灣贏、高雄贏、邱議瑩」標語，帶動選舉節奏，盼得到市民支持。

邱議瑩今天推出新看板，與賴總統和陳其邁的同框漫畫式構圖搭配2人握拳加油動作，呈現雙雙為邱議瑩加油的氣勢。邱議瑩說，有特別取得2人同意，設計3個人同框的看板。

邱議瑩表示，新看板延續之前的漫畫、創新風格，採用對話框，設計「台灣贏、高雄贏、邱議瑩」標語，帶動選舉的節奏，也希望得到市民的認可和支持。

邱議瑩說，高雄在幾任市長的努力下，尤其是陳其邁任內，包括招商的成績，讓高雄轉型成科技大城。她希望能延續這樣的腳步，打造更完善的路網、持續招商引資，讓高雄整體經濟大起飛。

邱議瑩說，下一任市長需要有執行力，自己有信心，也希望市民能給自己機會，在陳其邁打造的基礎上，帶領高雄繼續贏，並協助賴總統與台灣一起贏。看板掛出後，也成功民眾目光，獲得不少好評。

邱議瑩 陳其邁

延伸閱讀

高市議會開議混戰 綠嗆藍營「噴口水」送面紙給陳其邁

下一站是行政院？陳其邁重申：剩下任期「做好做滿」

金秀賢來台倒數計時！ 高雄市長陳其邁要主辦單位「審慎考量」

邱議瑩「虧」賴瑞隆打架打輸人 監院衛生紙要標註單位

相關新聞

曾辦搞軌案鐵警退休愛心送暖 17年助家扶辦公益餐會

曾辦南迴搞軌案鐵路警察楊仲庭，從警時號召同事們在鐵警轄區辦餐會、發生活金關懷家扶扶助家庭，退休後將愛留在家鄉屏東，每年舉...

台積電進駐吸引人潮 高市府：分階段優化楠梓交通

台積電擴廠進駐高雄楠梓區，帶來大量的通勤需求，引發居民抱怨上、下班時段常塞車。高市交通局說，為確保產業發展與市民通勤雙贏...

歡慶兒童節 屏東縣府請3年級學童看紙風車「武松打虎」

兒童節快到了，屏東縣府送給小朋友們的兒童節禮物，邀請紙風車屏東團演出「武松打虎」，並準備限定版萌虎爆米花，縣長周春米到場...

台積電人潮進駐…楠梓區多地塞車 民代要求市府提出解方

台積電高雄P1廠及上下游廠商人員陸續進駐，P2廠正在施工，造成楠梓區多地交通壅塞，尤其連接國道一號、國道十號的相關道路，...

攤販仿冒品猖獗 高市要幫談授權

各縣市搶燈會商機，高市府連兩年舉辦「冬日遊樂園」取代傳統燈會，引進國際知名IP黃色小鴨及吉伊卡哇，周邊攤販仿冒品猖獗，侵...

星期評論／連爆侵權爭議 邁市府螺絲鬆了？

高雄市府近期連爆2起侵權爭議，一是鼓山魚市場易手，接手的團隊逕自移除植栽，其二為2023高雄賀禮設計團隊控訴市府未經授權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。