邱議瑩掛新看板 合體賴總統、陳其邁拚高市長初選

投入民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，今天推出與總統賴清德、高雄市長陳其邁同框的新看板，並設計「台灣贏、高雄贏、邱議瑩」標語，帶動選舉節奏，盼得到市民支持。

邱議瑩今天推出新看板，與賴總統和陳其邁的同框漫畫式構圖搭配2人握拳加油動作，呈現雙雙為邱議瑩加油的氣勢。邱議瑩說，有特別取得2人同意，設計3個人同框的看板。

邱議瑩表示，新看板延續之前的漫畫、創新風格，採用對話框，設計「台灣贏、高雄贏、邱議瑩」標語，帶動選舉的節奏，也希望得到市民的認可和支持。

邱議瑩說，高雄在幾任市長的努力下，尤其是陳其邁任內，包括招商的成績，讓高雄轉型成科技大城。她希望能延續這樣的腳步，打造更完善的路網、持續招商引資，讓高雄整體經濟大起飛。

邱議瑩說，下一任市長需要有執行力，自己有信心，也希望市民能給自己機會，在陳其邁打造的基礎上，帶領高雄繼續贏，並協助賴總統與台灣一起贏。看板掛出後，也成功民眾目光，獲得不少好評。