楠梓盛昌街箱涵加大尺寸解決排水瓶頸 估年底完工
為改善楠梓右昌地區積淹水問題，高市水利局推動楠梓盛昌街瓶頸段排水箱涵改善工程，預計4月初開工、今年底前完工；施工期間，將分段局部封閉單向道路及進行車道管制。
此工程曾於民國110年因遭遇管線問題無法施工，高市府水利局今天發布新聞稿指出，目前已克服管障，並經水利局爭取國土署經費補助新台幣1350萬元，預計4月初開工，114年底前完工。
水利局表示，工程將拆除現有盛昌街瓶頸段箱涵，並在原址上進行改建，範圍從廣昌街182巷61弄路口起，延伸至盛昌街99號前；工程將加大原來箱涵尺寸，以解決目前排水瓶頸，並減輕中泰街雨水箱涵負荷。
水利局表示，施工期間，將於盛昌街（久昌街128巷與廣昌街182巷）範圍，分段局部封閉單向道路及進行車道管制，並布設安全措施及交管人員指揮交通，請用路人依標誌、標線及交管人員指示行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言