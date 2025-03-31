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楠梓盛昌街箱涵加大尺寸解決排水瓶頸 估年底完工

中央社／ 高雄31日電

為改善楠梓右昌地區積淹水問題，高市水利局推動楠梓盛昌街瓶頸段排水箱涵改善工程，預計4月初開工、今年底前完工；施工期間，將分段局部封閉單向道路及進行車道管制。

此工程曾於民國110年因遭遇管線問題無法施工，高市府水利局今天發布新聞稿指出，目前已克服管障，並經水利局爭取國土署經費補助新台幣1350萬元，預計4月初開工，114年底前完工。

水利局表示，工程將拆除現有盛昌街瓶頸段箱涵，並在原址上進行改建，範圍從廣昌街182巷61弄路口起，延伸至盛昌街99號前；工程將加大原來箱涵尺寸，以解決目前排水瓶頸，並減輕中泰街雨水箱涵負荷。

水利局表示，施工期間，將於盛昌街（久昌街128巷與廣昌街182巷）範圍，分段局部封閉單向道路及進行車道管制，並布設安全措施及交管人員指揮交通，請用路人依標誌、標線及交管人員指示行駛。

標誌 水利局 車道

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