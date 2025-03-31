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青梅產季 高市農業局：上架量販店更貼近消費市場

中央社／ 高雄31日電

高雄是台灣重要的青梅產地，目前正值產季，高市府農業局今天表示，高雄青梅已上架大型量販通路，希望讓青梅產品更貼近消費市場，未來並將推廣更多青梅相關體驗。

初春時分，正是梅子生產季節。高雄青梅種植面積達1378公頃，分布六龜、甲仙、桃源及那瑪夏等區，為全台青梅最大產區，六龜區農會總幹事林芷蕾表示，六龜梅樹多為30至40年以上樹齡，果實品質穩定。

高雄青梅品種多以「二青種」為主，果實較中部產的「大青種」略小，適合作為梅醬、梅醋、梅酒等加工產品。

農業局近期輔導六龜區農會攜手大潤發量販店舉辦一系列青梅手作活動，邀民眾體驗製作青梅醋；此外，六龜及甲仙地區農會也將開辦青梅食農教育體驗活動，林芷蕾說，盼藉此讓更多消費者認識青梅。

大潤發市場經理吳子賢表示，今年再次與高雄市農業局及六龜區農會攜手合作，期待透過此次活動，讓消費者品味到台灣最優質青梅，進一步支持台灣在地農業。

農業局今天發布新聞稿表示，高雄青梅目前已上架大潤發量販店，4月起也將上架家樂福量販通路，民眾可就近採買，或上「高雄首選電商平台」訂購青梅及相關產品。

農業局長姚志旺表示，透過與大型量販店的合作，盼讓青梅產品更貼近消費市場，帶動地方經濟發展；未來農業局將持續結合產地特色，推廣更多青梅相關體驗與創新應用，讓「高雄青梅」廣為人知。

六龜 農會 量販店

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