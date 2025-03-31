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清明連假估湧車潮 高雄景點視狀況實施交管

中央社／ 高雄31日電

高市府交通局今天表示，預期今年清明連假返鄉、出遊人車潮多，高市各景點包括旗津、西子灣、佛光山、旗山等將依狀況實施交管措施，籲民眾出遊前先查相關交通資訊。

今年清明連假自4月3日至6日共4天，高雄市交通局今天發布新聞稿表示，高雄市各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃等，將依交通狀況實施交管措施。

交通局表示，壽山動物園將視動物園停車場滿場狀況，彈性實施興隆路「禁止汽車進入」管制，呼籲遊客可於高雄捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往動物園。

另外，市府已於舊台泥廠區旁新闢鼓山二路東、西側公有停車場（鼓山二路265巷旁）開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園；民眾也可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅須步行5分鐘內即可抵達此停車場轉乘接駁車。

旗鼓渡輪航線則依往例每天上午11時至下午5時管制騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務、電動及旗津居民機車除外），而旗津區將依交通狀況實施4階段管制。

連假期間，市府將於衛武營都會公園東側草坪（臨國泰路及南京路）舉辦「2025高雄兒童藝術節－樂高雄」活動，為確保活動期間交通順暢，三多路及建軍路、三多路及國泰路、國泰路及南京路等重要路口，警方將視現場車流狀況，彈性實施禁止左轉管制。

由於活動周邊停車位有限，交通局建議民眾多利用公共運輸前往，搭乘高雄捷運橘線至O10衛武營站，從6號出口出站即抵達會場。

高雄市殯葬管理處也於各墓區實施交通疏導措施，其中人潮較多的燕巢深水山墓區、旗津生命紀念館、內門納骨塔及鳳山拷潭，均有免費接駁車服務。

此外，交通部公路局正辦理旗山台3新旗尾橋改建工程，北側橋面封閉施工，南側橋面仍維持雙向通行；交通局建議民眾依現場標誌改道行駛，前往旗山可提前下國10嶺口交流道改行台29，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3旗山橋前往。

壽山動物園 高雄市 高雄捷運

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