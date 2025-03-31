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歡慶兒童節 屏東縣府請3年級學童看紙風車「武松打虎」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府送給小朋友們的兒童節禮物，邀請紙風車屏東團演出「武松打虎」，並準備限定版萌虎爆米花，縣長周春米到場與近600名學童們提前歡度兒童節，小朋友直呼「超開心的！」。記者劉星君／攝影
屏東縣府送給小朋友們的兒童節禮物，邀請紙風車屏東團演出「武松打虎」，並準備限定版萌虎爆米花，縣長周春米到場與近600名學童們提前歡度兒童節，小朋友直呼「超開心的！」。記者劉星君／攝影

兒童節快到了，屏東縣府送給小朋友們的兒童節禮物，邀請紙風車屏東團演出「武松打虎」，並準備限定版萌虎爆米花，縣長周春米到場與近600名學童們提前歡度兒童節，小朋友直呼「超開心的！」。

屏東縣府文化處與教育處推動藝教結合，兒童節前夕，紙風車屏東團演出12場，邀集全縣屏北到屏南學校，全縣3年級近6千名學童走進劇場免費觀賞。縣長周春米盼藉由戲劇寓教於樂，啟發孩子們的藝術視野，從小認識表演藝術、接觸戲劇美學，為未的藝術發展種下希望的種子。

參與「武松打虎」演員大多來自紙風車培育屏東在地戲劇人才，歷經扎實且密集的訓練，站上專業舞台展現成果，生動的劇情及精彩演出，逗得全場小朋友開懷大笑，深刻體驗戲劇的歡樂魔力，也從故事中學習信任、關懷與團結合作。有不少孩子是第一次進到劇場，意猶未盡許願還能再參與。

周春米說，縣府從去年安排孩子們到劇場看戲，紙風車表演小朋友很熟悉，大部分在戶外，進到劇場看戲，是不同體驗，謝謝教育處文化處，紙風車屏東團，符合編出屏東的戲，也是縣府小小的心意。

周春米說，今年兒童節，四月三日舉辦包圍縣府，讓孩子做主，24個局處闖關活動，讓孩子們透過遊戲有更多想法，跟大家互相交流，文化處也有舉辦寫生比賽，孩子是我們寶貝希望。另外，也規畫，高年級學童到大武山山林教育服務中心。

文化處表示，為帶給屏東孩子們一個最特別的兒童節藝術體驗，將藝術館以大型蝴蝶結及緞帶妝點，變身為禮物盒，孩子們踏入劇場那一刻，彷彿展開充滿驚喜劇場冒險。另與在地店家合作，特製「武松打虎」限定版爆米花作為兒童節禮物，讓小朋友們雀躍不已。

屏東縣九如國小三年級小朋友開心的看戲。記者劉星君／攝影
屏東縣九如國小三年級小朋友開心的看戲。記者劉星君／攝影

兒童節 劇場 屏東縣

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