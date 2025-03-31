台積電人潮進駐…楠梓區多地塞車 民代要求市府提出解方
台積電高雄P1廠及上下游廠商人員陸續進駐，P2廠正在施工，造成楠梓區多地交通壅塞，尤其連接國道一號、國道十號的相關道路，上下班時段經常塞車，由於台積電後續後續還有3廠，居民擔心陷入交通黑暗期，民代要求市府改善，別再持續惡化。交通局說，面對台積電進駐人潮，短期將以智慧交通與公共運輸強化應對，讓通勤效率提升。
楠梓區金田里長邱世宗說，目前連接快速道路或高速公路的相關道路，一到上下班尖峰時段就出現車潮，有時高速公路塞車，還會回堵到平面道路，部分民眾甚至要提早出門上班，受影響的不只金田里民，而是整個後勁區域的百姓。
記者直擊，明潭路至洲仔北路之間的翠華路，今天上午9時許出現要排隊上國道10號的車潮。居民說，台積電開工後，每天上下班尖峰時段車流更為龐大，在警察疏導交通下，車流都能消化，不至於塞車，最怕的是發生車禍，交通就會打結。
市議員陳善慧指出，台積電P1廠人員陸續進駐，楠梓地區多地交通壅塞，包括後昌路（宏毅二路至左楠路）國光中學一帶、楠陽路（朝新路至鳳楠路）上國1、翠華路（明潭路至洲仔北路）上國10等地上下班常塞車，應列為優先改善處，若不處理，楠梓、左營及橋頭等地都會受影響，造成很大混亂。
陳善慧說，台積電除P1廠之外，其他廠也會陸續完工進駐，建議園區南路直通水管路、屏山巷截彎取直，以紓解高楠公路1003巷車潮。此外，未來高屏二快、國道7號、鐵路立體化可望紓解楠梓產業園區交通，希望優先開闢高屏二快左營端及國1八德二路交流道。
交通局說，已在去年11月完成翠華路、左楠路、加昌路等19處路口智慧號誌調整，運用AI技術監測車流，動態優化紅綠燈秒數，使尖峰時段平均車速提升5~35%。
交通局表示，楠梓科學園區鄰近捷運油廠國小站，市府攜手南部科學園區管理局與台積電，增設捷運油廠國小站至園區的專屬接駁車，並於捷運站及園區入口擴增150席YouBike，預計未來再增設至少100席，鼓勵員工採用綠色運具。
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