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屏北唯一小兒外科醫師…洪慶憲守護孩童 盼做到70歲

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東基督教醫院小兒外科主任洪慶憲服務27年，是屏北地區唯一小兒外科醫師。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院小兒外科主任洪慶憲服務27年，是屏北地區唯一小兒外科醫師。記者劉星君／攝影

昨天是國際醫師節，全台僅73名小兒外科醫師臨床，屏東基督教醫院小兒外科主任63歲洪慶憲服務27年，迄今仍是屏北地區唯一小兒外科醫師。他說，當時選擇小兒外科，新生兒1年還有30幾萬人，幾乎天天值班，現在希望自己工作到70歲。

洪慶憲說，起初屏基小兒外科只有他一人，幾乎天天值班，後來的其他醫師沒多久就離職，當時1個月開5、60刀，最常開闌尾炎，全盛時期寒暑假7、80台，放假帶家人去餐廳吃飯，常被緊急叫回醫院開刀。

洪慶憲遇過不少特別病例，如腹裂畸形，懷孕在胚胎形成時腸子跑到外面，須開刀處理；20多年前遇到嘴巴內長畸胎瘤，半個頭大，會同婦產科及麻醉科處理。「幾乎每天都有不同狀況，碰到都像初學者」，有些先天疾病很少見，他會到外院看特殊病例開刀學習。

洪慶憲曾收到一份特別禮物，8歲男孩因盲腸炎開刀，出院後用辛苦存下的100元零用錢買幾顆櫻桃，放在用壁報紙做成的甜筒狀容器，回診時送給他，很感動。

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