攤販仿冒品猖獗 高市要幫談授權

各縣市搶燈會商機，高市府連兩年舉辦「冬日遊樂園」取代傳統燈會，引進國際知名IP黃色小鴨及吉伊卡哇，周邊攤販仿冒品猖獗，侵權讓觀光蒙羞。議員認為，連市府使用吉伊卡哇欠缺彈性，市長陳其邁要跟提燈合照被制止，未來市府要協助談授權。

陳其邁回應，未來合約上會請觀光局與法制局特別注意商業使用範圍，在IP談判時就將各項活動以正面表列方式取得授權，讓活動更順利。

高市府去年與黃色小鴨創作人霍夫曼二度合作，授權費1400萬元；今年與日本人氣IP吉伊卡哇洽談授權，費用約300萬元。市府統計，黃色小鴨吸引900萬人潮，創下逾140億元觀光產值；吉伊卡哇吸引600萬人潮，創造約100億元產值。

議員許采蓁認為，引進國際知名IP成高雄燈會最大特色，黃色小鴨與吉伊卡哇授權金差距1000萬元，整體來說，今年人次較去年少300萬人次、短少40億元產值。陳其邁說，今年總人潮比去年少的原因是跟舉辦天數有關，去年配合寒假及情人節等假期，時間較長，今年集中在寒假，時間較短，出國人次又多。

今年吉伊卡哇在市府自行使用IP或民間企業想要共同使用都受到許多限制，市長與高雄熊要跟提燈合照被制止，活動期間更發生攤商搶位子打架、攤商跟取締警察口角等盜版侵權爭議。此外，青年局「吉刻就圓」活動因活動視覺與官方角色風格高度雷同，遭網友投訴變更設計。

許采蓁說，市府未來辦大型活動，應優先將版權使用彈性納入重要考量與協調項目，並劃定攤商販賣區，提供窗口協助商家取得二創授權，創造雙贏。

陳其邁解釋，吉伊卡哇是獨家授權，所以限制比較多，青年局活動沒有侵權問題，基於尊重著作權主動更換。觀光局長高閔琳補充說明，高雄前年與去年總體觀光遊客人次都是全國最多，燈會活動帶動飯店旅宿、商圈百貨及餐廳業績成長。