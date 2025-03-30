快訊

羅志祥母罹阿茲海默症 醫：每天多吃這些食物「大腦可逆齡7.5歲」

「用嘴巴呼吸」壞處多 醫師示警：患某些種疾病機率可能大增

中職／桃園猿龍戰因雨延賽 猿隊連兩季開季首戰泡湯

台灣祭墾丁登場 屏縣稽查1合法民宿哄抬房價、擴大間數

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供

以獨立音樂為主題台灣祭今年第五屆，4月3到5日在墾丁大灣遊憩區登場，屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，昨查到一家合法民宿哄抬房價高達9倍、違規擴大經營6間，縣府將依法開罰。  

屏東縣府交旅處表示，清明連假期間，民眾安排返鄉或旅遊，部分熱門地區住宿房價出現波動。為防止不肖業者趁機哄抬房價，影響權益，屏東縣政府昨起聯合恆春警分局啟動旅宿業房價專案稽查行動，除確保業者無逾越所報備房價外，並加強檢查相關空間動線。

交旅處表示，為防止類似先前社群媒體揭露恆春半島非法民宿經營者，假借4月3到5日3天台灣祭，以不同店名在各大訂房平台哄抬房價情形再次發生。

交旅處表示，近日加強旅宿業稽查作業頻度，保障消費者權益，確保旅宿房價市場價格透明、公平，若發現業者有違法哄抬房價，即實際收取房費超過備查房價，將依「發展觀光條例」第55條第3項規定，處1萬至5萬元罰鍰。

交旅處表示，昨會同警方到墾丁周邊稽查，出動兩組人馬，交旅處兩人加上警方四人，一組6人稽查，昨稽查23間，查到一間合法民宿，業者因不諳法令，哄抬房價9倍，民宿房間還從原本9間擴大經營為15間，擴增6間，都將依法開罰。房價部分處1萬到5萬元罰鍰。擴大經營部分，依發展觀光條例規定，裁處4萬元。

交旅處呼籲，所有旅宿業者應維護良好市場環境，確保消費者享有公正合理價格及應有住宿品質。也提醒民眾出遊訂房前可透過交通部觀光的「台灣旅宿網」https://taiwanstay.net.tw/ 查詢，提醒您倘若旅行中，如遇消費爭議，亦可透過行政院消保處線上申訴系統，或撥打1950消費者服務專線進行諮詢。

屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，非違規民宿。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東縣政府 民宿 消費者

延伸閱讀

轟數發部3槍稱「老母罹癌」求交保！民宿業者前科表可印10頁...高院不准

台灣祭非法民宿房價飆近9倍 屏東縣府啟動稽查

墾丁台灣祭住宿「895元漲到7980元」 觀光署長籲業者自律、非法就取締

墾丁外海七星岩潛水3男1女失蹤 海巡搜尋1個多小時全數救回

相關新聞

台灣祭墾丁登場 屏縣稽查1合法民宿哄抬房價、擴大間數

以獨立音樂為主題台灣祭今年第五屆，4月3到5日在墾丁大灣遊憩區登場，屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分...

高雄旗鼓渡輪常延誤 民代促設航班看板

往來高雄旗津、鼓山的旗鼓航線虧損不斷，過去常發生渡輪故障，導致船班延誤，近年故障率下降，仍不時誤點，候船民眾大排長龍，通...

屏北唯一小兒外科醫師屏基27年洪慶憲為兒童健康把關 

根據台灣小兒外科醫學會統計，全台僅73名小兒外科醫師臨床。屏東基督教醫院小兒外科主任63歲洪慶憲，屏基服務27年，至今仍...

高雄自由一路常有鴿子被輾死 民眾籲：放慢速度

高市自由一路上位於左營區、鼓山區、三民區的交界處，是區域交通樞紐，民眾反映，常常看到馬路中央有鳥類屍體，但當地交通繁忙，...

春天來屏東潮州逛老街！藝術家與學生、居民共創「春潮集」

春天來潮州逛老街市集！屏東潮州鎮百年老街建基路，本週六、日壟罩在潮州、光春國中100名學子手繪「天空彩紗」恣意奔放的花朵...

大港開唱入夜人潮不減…樂迷大排長龍買小吃 攤商樂翻了

大港開唱今明兩天在駁二藝術特區舉辦，首日就湧入超過10萬人潮，不僅有大批樂迷前來一睹喜愛樂團的演出，還有不少遊客雖是路過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。