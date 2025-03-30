台灣祭墾丁登場 屏縣稽查1合法民宿哄抬房價、擴大間數

以獨立音樂為主題台灣祭今年第五屆，4月3到5日在墾丁大灣遊憩區登場，屏東縣政府防止業者趁機哄抬房價，29日起聯合恆春警分局啟動旅宿房價專案稽查，昨查到一家合法民宿哄抬房價高達9倍、違規擴大經營6間，縣府將依法開罰。

屏東縣府交旅處表示，清明連假期間，民眾安排返鄉或旅遊，部分熱門地區住宿房價出現波動。為防止不肖業者趁機哄抬房價，影響權益，屏東縣政府昨起聯合恆春警分局啟動旅宿業房價專案稽查行動，除確保業者無逾越所報備房價外，並加強檢查相關空間動線。

交旅處表示，為防止類似先前社群媒體揭露恆春半島非法民宿經營者，假借4月3到5日3天台灣祭，以不同店名在各大訂房平台哄抬房價情形再次發生。

交旅處表示，近日加強旅宿業稽查作業頻度，保障消費者權益，確保旅宿房價市場價格透明、公平，若發現業者有違法哄抬房價，即實際收取房費超過備查房價，將依「發展觀光條例」第55條第3項規定，處1萬至5萬元罰鍰。

交旅處表示，昨會同警方到墾丁周邊稽查，出動兩組人馬，交旅處兩人加上警方四人，一組6人稽查，昨稽查23間，查到一間合法民宿，業者因不諳法令，哄抬房價9倍，民宿房間還從原本9間擴大經營為15間，擴增6間，都將依法開罰。房價部分處1萬到5萬元罰鍰。擴大經營部分，依發展觀光條例規定，裁處4萬元。