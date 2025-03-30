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屏北唯一小兒外科醫師屏基27年洪慶憲為兒童健康把關 

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東基督教醫院小兒外科主任63歲洪慶憲，屏基服務27年，至今仍是屏北地區唯一小兒外科醫師，持續為兒童健康把關，堪稱「國寶級」。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院小兒外科主任63歲洪慶憲，屏基服務27年，至今仍是屏北地區唯一小兒外科醫師，持續為兒童健康把關，堪稱「國寶級」。記者劉星君／攝影

根據台灣小兒外科醫學會統計，全台僅73名小兒外科醫師臨床。屏東基督教醫院小兒外科主任63歲洪慶憲，屏基服務27年，至今仍是屏北地區唯一小兒外科醫師，持續為兒童健康把關，堪稱「國寶級」。

不管是小兒疝氣、包皮、隱睪症、舌繫帶手術，還是先天無肛門、腸道閉鎖、先天畸形矯正等，手術需精細技術，更需要醫師熟悉兒童在不同成長階段生理特點，洪慶憲說，小兒外科指18歲以下，需要開刀，除心臟、頭部、腦部或骨科，其他都是屬小兒外科領域。

洪慶憲說，當時他選擇小兒外科，那時的新生兒一年還有30幾萬人，開刀多，如今少子化，出生率下降到四成，加上產前超音波發達、3Ｄ、立體等，若發現產前有狀況，大多選擇流掉，大刀減少。

洪慶憲說，他剛到屏基時，小兒外科只有他一人，他幾乎天天值班，一個月只休兩個六日，後來雖有醫師來，但也是做沒多久就離職，就只有他做最久，堅持至今27年，有時候也會支援急診小朋友的開刀，當時一個月可以開5、60刀，最常開的是闌尾炎，全盛時期寒暑假會開到7、80台，有時候假日帶家人去餐廳吃飯，會被緊急call回來到醫院開刀，小孩子的變化是很快速的。

洪慶憲說，遇過比較特別案例，像是腹裂畸形，懷孕在胚胎形成時，腸子跑出來在外面，須開刀處理，在屏基也碰過兩到三個案例；20多年前有遇到嘴巴內長畸胎瘤，幾乎半個頭大，就要靠小兒外科、婦產科、麻醉科，合作處理。無肛症也有碰過5、6個案例。

洪慶憲說，成為小兒外科，從住院醫師做起三年一般外科訓練，三年小兒外科次專科訓練，養成需六年，小兒外科幾乎每天都不同，「每次碰到都很像是初學者」、「有些先天疾病很少見」，也會到外院去看特殊病例開刀學習。

小兒外科醫師人才面臨斷層，洪慶憲說，當初選擇小兒外科，他很喜歡小孩子，雖然薪水跟其他科的醫師比起來，不算多，但醫師這個工作，可以養家活口不成問題。

洪慶憲分享，他在從醫期間，曾收到一份特別禮物，一名8歲男孩因盲腸炎開刀，住院期間感受到醫師親切照顧，送一份禮物感謝他，小男孩用自己存下的100元零用錢買幾顆櫻桃，放在用壁報紙做成的個甜筒狀容器中，回診時送給他。洪慶憲說，他會繼續做，做到70歲。

屏東基督教醫院小兒外科主任63歲洪慶憲，屏基服務27年，至今仍是屏北地區唯一小兒外科醫師，持續為兒童健康把關，堪稱「國寶級」。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院小兒外科主任63歲洪慶憲，屏基服務27年，至今仍是屏北地區唯一小兒外科醫師，持續為兒童健康把關，堪稱「國寶級」。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院小兒外科主任63歲洪慶憲，屏基服務27年，至今仍是屏北地區唯一小兒外科醫師，持續為兒童健康把關，堪稱「國寶級」。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院小兒外科主任63歲洪慶憲，屏基服務27年，至今仍是屏北地區唯一小兒外科醫師，持續為兒童健康把關，堪稱「國寶級」。記者劉星君／攝影

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