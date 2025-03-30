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高雄自由一路常有鴿子被輾死 民眾籲：放慢速度

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市自由橋附近的自由一路，道路中央常可看到鴿子或小鳥被車輛壓過的遺體。記者王勇超／攝影
高雄市自由橋附近的自由一路，道路中央常可看到鴿子或小鳥被車輛壓過的遺體。記者王勇超／攝影

高市自由一路上位於左營區、鼓山區、三民區的交界處，是區域交通樞紐，民眾反映，常常看到馬路中央有鳥類屍體，但當地交通繁忙，不方走到路中把牠移到旁邊，呼籲汽車駕駛經過自由一路時放慢速度。環保局說，若發現道路上有動物遺體，可撥打1999市民專線，會派專人前往處理。

民眾表示，經過大順路到同盟路之間的自由路段時，常常看到馬路中央有鳥類屍體，車來車往也不方便走到路中間把牠移到旁邊，「每次看到都很難過」，呼籲高雄人路過時多留意有沒有鴿子或其他小鳥停在路上，放慢速度或按喇叭，讓鳥類飛走再開過去。

當地居民說，自由橋旁邊的公園有人天天來餵食野鴿，導致鴿群聚集，鴿子常停在自由一路的燈桿、號誌桿上休息，造成馬路、人行道被排遺汙染；鴿群也常突然集體繞飛，有時路過的車輛閃避不及，就會壓到鴿子，「路面常常可以看到被壓扁的鴿子」。

記者今天上午前往自由一路，發現馬路中央有2隻被車輛壓扁的鳥類，其中1隻疑似鴿子的羽毛還很明顯，另一隻鳥類的遺體遭到車輪來回輾壓後，幾乎與柏油路面融合，只剩下鳥喙比較明顯。

高市環保局說，依廢棄物清理法令，動物屍體被歸為一般廢棄物，民眾若看到馬路上有鳥類或動物遺體時，可透過1999市民專線通報，市府會派人處理。

環保局表示，鳥類或老鼠類的遺體會清除裝進垃圾袋，並依一般廢棄物回收清除處理辦法規定焚化處理；貓、狗屍體會先做晶片掃描，若有登記會還給主人，無主的會用禮儀袋裝好冰存，交由動保處委外廠商，用專用的焚化爐焚化。

高市農業局表示，在公園內餵鳥可依高雄市公園管理自治條例罰1200元至6000元，公園以外的一般道路也能依照廢棄物清理法最高可開罰6000元，呼籲民眾不要違法餵鴿。

高雄市自由橋旁的公園，因民眾餵食吸引鴿群聚集，常有鴿子被車輛輾死。記者王勇超／攝影
高雄市自由橋旁的公園，因民眾餵食吸引鴿群聚集，常有鴿子被車輛輾死。記者王勇超／攝影
高雄市自由一路交通繁忙，路旁公園又有鴿子聚集，常有鴿子或其他小鳥被車輛輾死，遺體留在路上沒人清理。記者王勇超／攝影
高雄市自由一路交通繁忙，路旁公園又有鴿子聚集，常有鴿子或其他小鳥被車輛輾死，遺體留在路上沒人清理。記者王勇超／攝影
高雄市自由橋附近的自由一路，常有鴿子或其他小鳥被車輛輾死。記者王勇超／攝影
高雄市自由橋附近的自由一路，常有鴿子或其他小鳥被車輛輾死。記者王勇超／攝影

廢棄物 鴿子

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