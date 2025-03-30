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高雄冬日遊樂園IP授權費曝光 黃色小鴨完勝吉伊卡哇

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年吉伊卡哇吸引600萬人潮，市府宣稱約創造100億元產值。圖／本報資料照
今年吉伊卡哇吸引600萬人潮，市府宣稱約創造100億元產值。圖／本報資料照

高雄連續兩年推出「冬日遊樂園」，以高知名度IP「黃色小鴨」及「吉伊卡哇」取代傳統燈會，議員許采蓁追查下發現，前者授權費1400萬元，後者300萬元。高市觀光局表示，前年與去年（2023、2024）總體觀光遊客人次，高雄連續兩年都是全國觀光人數最多，榮登全國之冠。

市府表示，黃色小鴨吸引逾900萬人潮，創下逾140億觀光產值；吉伊卡哇吸引600萬人潮，創造約100億元產值。

國民黨議員許采蓁指出，各縣市都在搶燈會觀光市場，市府引進國際知名IP成為高雄最大特色，去年黃色小鴨授權費約1400萬，今年吉伊卡哇授權費約300萬，授權金差距1000萬，整體來說，今年吉伊卡哇活動人次較去年少了300萬人次，更短少40億元產值。

許也說，今年吉伊卡哇在市府自行使用IP或民間企業想要共同使用都受到許多限制，市長要跟提燈合照也被制止，活動期間發生許多盜版攤商侵權爭議，發生搶位子打架、攤商跟取締警察口角等，建議市府日後協助商家獲得二創授權，並劃定正式的攤商販賣區，開放申請及協助談授權，解決亂象。

市長陳其邁表示，活動會場有設官方攤位，未來在合約上會請觀光局與法制局特別注意；二創衍生商品範圍很廣，辦理類似活動時於IP談判時就將各項活動以正面表列方式取得授權，讓活動更順利。

陳其邁也解釋，今年人潮比去年少的原因跟舉辦天數有關，去年配合寒假及情人節等假期，活動時間較長，今年活動集中在寒假，活動時間較短。

觀光局長高閔琳說，「高雄冬日遊樂園」黃色小鴨、吉伊卡哇系列活動，以及市府各局處舉辦之各類活動及演唱會，現場遊客人潮絡繹不絕；不僅帶動飯店旅宿、商圈百貨及餐廳業績成長，成功創造觀光產業經濟發展。

2025高雄冬日遊樂園吉伊卡哇展吸引600萬人潮，授權費300萬元。圖／本報資料照
2025高雄冬日遊樂園吉伊卡哇展吸引600萬人潮，授權費300萬元。圖／本報資料照
高市議員許采蓁針對今年吉伊卡哇發生的侵權亂象提出質詢，要求市府要正視這個問題。圖／許采蓁服務處提供
高市議員許采蓁針對今年吉伊卡哇發生的侵權亂象提出質詢，要求市府要正視這個問題。圖／許采蓁服務處提供

吉伊卡哇 觀光局 黃色小鴨

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