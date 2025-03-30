春天來屏東潮州逛老街！藝術家與學生、居民共創「春潮集」

春天來潮州逛老街市集！屏東潮州鎮百年老街建基路，本週六、日壟罩在潮州、光春國中100名學子手繪「天空彩紗」恣意奔放的花朵之下；藝術家林舜龍設計的「雙面春神」則立於入口，以微笑迎接訪客。這是潮州獨特的街道慶典「春潮集」，今年以「春神來了！百花開」為題，邀請訪客逛市集、也聽聽老街的生命故事。

2022年台灣好以潮州百年老街建基路為起點，邀請藝術家與潮州鄉親一起打造專屬潮州、一年一度的「春潮集」。「2025春潮集」昨天開幕，台灣好基金會邀請藝術家林舜龍和鞍掛純一與600位學子鄉親，以「春神來了！百花開」為題，為老街妝點繽紛彩色的百花與果物，以「潮街」、「潮市」、「潮聲」、「潮展」、「春潮講堂」五大主題展開。

「我希望能找到一個屬於潮州的慶典。」台灣好基金會董事長柯文昌表示，台灣好基金會進駐潮州9年，希望為潮州找到屬於潮州的慶典，這個慶典是「地上長出來的」，讓訪客體會潮州的多元、包容與融合，也帶領更多台灣人體會小鎮小村的美麗。昨天「春潮集」開幕遇上潮州三山國王廟遶境，藝術與宗教兩種慶典相互輝映，展現潮州文化的包容力。

2025「潮街」由藝術家林舜龍擔任藝術統籌。他以百花意象，邀集潮州、光春國中兩校100名學子共同創作「天空彩紗」，用五彩繽紛的花朵點亮建基街。他表示，「地方創生」希望改變鄉親的眼睛、讓他們重新看見自己，「藝術家只是一個媒介」。

林舜龍也邀請日本大學藝術學系教授鞍掛純一起加入。鞍掛號召潮州的8所國小以及鄉親共500人，每人一刀一鑿雕刻木板，最後拼組成「來自大武山的禮物」，常設於建基路上。「這是送給潮州的禮物！」他表示，潮州的歷史建築與相連的商店街營造成懷舊氛圍，共同參與藝術創作的居民，也比日本民眾更容易打成一片。