大港開唱入夜人潮不減…樂迷大排長龍買小吃 攤商樂翻了
大港開唱今明兩天在駁二藝術特區舉辦，首日就湧入超過10萬人潮，不僅有大批樂迷前來一睹喜愛樂團的演出，還有不少遊客雖是路過大港開唱，但仍被現場音樂節氛圍吸引，紛紛參與免費舞台區的演出，會場攤販區更是大排長龍，讓攤商個個忙得不可開交。
大港開唱首日就有不少重量級大咖歌手、樂團登台演出，不僅有號稱「20世紀末最後美少女」的廣末涼子在女神龍舞台區登場，同時段在南霸天舞台區更有閃靈樂團登場，同場隔岸壓軸飆歌，讓喜愛的樂迷湧入大港開唱現場。
不過大港開唱從白天開始就陸續湧入人潮，10個舞台區接續有表演登台演出，現場有民眾雖然未購票無法進入會場內，但在會場周邊一樣能聽見場內熱情開唱的聲音，且周邊攤販區宛如大型夜市，讓不少高雄市民也順道前來「迺夜市」，讓大港人潮擠得水洩不通。
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