快訊

彰化虐貓男將虎斑貓重摔致死 判刑5月罰22萬元

大港開唱入夜人潮不減…樂迷大排長龍買小吃 攤商樂翻了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
大港開唱女神龍舞台區樂迷等候鄭宜農、廣末涼子登台演出。記者巫鴻瑋／攝影
大港開唱女神龍舞台區樂迷等候鄭宜農、廣末涼子登台演出。記者巫鴻瑋／攝影

大港開唱今明兩天在駁二藝術特區舉辦，首日就湧入超過10萬人潮，不僅有大批樂迷前來一睹喜愛樂團的演出，還有不少遊客雖是路過大港開唱，但仍被現場音樂節氛圍吸引，紛紛參與免費舞台區的演出，會場攤販區更是大排長龍，讓攤商個個忙得不可開交。

大港開唱首日就有不少重量級大咖歌手、樂團登台演出，不僅有號稱「20世紀末最後美少女」的廣末涼子在女神龍舞台區登場，同時段在南霸天舞台區更有閃靈樂團登場，同場隔岸壓軸飆歌，讓喜愛的樂迷湧入大港開唱現場。

不過大港開唱從白天開始就陸續湧入人潮，10個舞台區接續有表演登台演出，現場有民眾雖然未購票無法進入會場內，但在會場周邊一樣能聽見場內熱情開唱的聲音，且周邊攤販區宛如大型夜市，讓不少高雄市民也順道前來「迺夜市」，讓大港人潮擠得水洩不通。

大港開唱現場周邊攤販區擠滿樂迷及市民遊客。記者巫鴻瑋／攝影
大港開唱現場周邊攤販區擠滿樂迷及市民遊客。記者巫鴻瑋／攝影
大港開唱女神龍舞台區樂迷等候鄭宜農、廣末涼子登台演出。記者巫鴻瑋／攝影
大港開唱女神龍舞台區樂迷等候鄭宜農、廣末涼子登台演出。記者巫鴻瑋／攝影
大港開唱現場周邊攤販區擠滿樂迷及市民遊客。記者巫鴻瑋／攝影
大港開唱現場周邊攤販區擠滿樂迷及市民遊客。記者巫鴻瑋／攝影
大港開唱女神龍舞台區樂迷等候鄭宜農、廣末涼子登台演出。記者巫鴻瑋／攝影
大港開唱女神龍舞台區樂迷等候鄭宜農、廣末涼子登台演出。記者巫鴻瑋／攝影
現場免費舞台區也湧入不少高雄市民參與，民眾更自備野餐墊現場席地而坐。記者巫鴻瑋／攝影
現場免費舞台區也湧入不少高雄市民參與，民眾更自備野餐墊現場席地而坐。記者巫鴻瑋／攝影
大港開唱女神龍舞台區樂迷等候鄭宜農、廣末涼子登台演出。記者巫鴻瑋／攝影
大港開唱女神龍舞台區樂迷等候鄭宜農、廣末涼子登台演出。記者巫鴻瑋／攝影

大港開唱 樂團 舞台

延伸閱讀

米其林3月新入選揭曉 台中小吃功夫上海手工魚丸進榜

大港開唱音樂祭迴避政治題 不讓罷團進場內設連署站

「泡麵始祖」超熱銷！老饕讚從小吃到大：萬年不敗

夜市小吃校園吃得到！文化大學引進「滷味自動販賣機」 飄香24小時

相關新聞

大港開唱入夜人潮不減…樂迷大排長龍買小吃 攤商樂翻了

大港開唱今明兩天在駁二藝術特區舉辦，首日就湧入超過10萬人潮，不僅有大批樂迷前來一睹喜愛樂團的演出，還有不少遊客雖是路過...

政府長年補助遭質疑 大港開唱：今年自負盈虧沒接受任何補助

國民黨立委林思銘今年1月質疑客委會補助藝文活動如「大港開唱」等音樂節，因無助推廣客家文化而凍結200萬元預算，曾引發大港...

台灣蘭花節屏東登場 高160公分開90朵花萬代蘭奪冠

第27屆台灣蘭花節今日在屏東縣九如鄉農會登場，今年共有來自全台各地600多盆蘭花參賽，其中3盆蘭花無論在高度、開花數都創...

金門購物嘉年華登場 滿額周周抽大獎救淡季經濟

「2025金門購物嘉年華」今天傍晚在後浦十六藝文特區登場，雖然天氣寒冷，體感溫度僅5度，仍吸引不少遊客到場參與；活動為期...

大港開唱周邊停車一位難求 人潮塞爆大港橋管制防踩踏

高雄「大港開唱」音樂祭，今明兩天在駁二藝術特區舉辦，活動從中午過後陸續湧入人潮，因適逢假日，原本前往駁二、哈瑪星的遊客人...

金門戰地奇幻夜登場 邀遊客夜間極限挑戰越夜越美麗

金門常常被說「夜間活動少、很無聊」，為推動金門夜間觀光並活化閒置空間，藝耕有限公司選擇昔日的營區～柳營推出話題性十足的活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。