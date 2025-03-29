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高雄創價美術館「東京富士美術館浮世繪典藏展」盛大開幕

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」今天舉辦盛大舉行開幕儀式，高雄市長陳其邁（右二）特地前來參加剪綵儀式。記者劉學聖／攝影
創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」今天舉辦盛大舉行開幕儀式，高雄市長陳其邁（右二）特地前來參加剪綵儀式。記者劉學聖／攝影

創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」今天舉辦盛大舉行開幕儀式，包括高雄市陳其邁市長、文化部司長周雅菁、高雄市文化局長王文翠，故宮博物院長蕭宗煌，藝術家洪根深、游明龍等近千位貴賓皆前來共襄盛舉，日本東京富士美術館忍田和彥理事長、清水由朗館長、策展人小金丸敏夫也特地自日本來台參與。這次展出將到5月25日止，免費開放參觀。

台灣創價學會林釗理事長提到，自2003年起以「文化尋根 建構台灣美術百年史」為主軸舉辦藝文展覽，即秉持東京富士美術館創辦人池田大作的和平理念，23年來，創價美術館已經近160位藝術家舉辦超過600場展覽，更透過行動美術館進入超過6,400所次學校，為210萬名師生帶來美學教育。本次與東富美合作不僅意義深遠，對創價美術館更是莫大的鼓舞。

東京富士美術館長清水由朗表示，本次展覽是從東富美浮世繪館藏中精選150件作品，涵蓋浮世繪藝術的精髓，包括深遠影響歐美藝術家的名所繪，還有描繪日本大正至昭和時期古樸優美風景的川瀨巴水作品。希望透過此次展覽，讓台灣觀眾感受到浮世繪源於庶民生活、揚名國際的藝術形式所蘊含的魅力與精神。高雄市長陳其邁也稱讚創價協會在台灣藝術教育方面表現亮眼，尤其對偏鄉教育卓有貢獻。這次的展覽讓高雄市民不用出國，搭捷運就可以欣賞到日本近代的美學精萃，高雄市民實在太有福氣了！

創價美術館呂慧甄館長也預告有超過一萬名以上的中小學師生預約觀展及行動美術館，除了150件版畫原作，創價美術館六樓更設置「浮世繪偶像咖啡館」及AR互動區，一樓文創商品區則推出多款周邊商品，展場內還有各種驚喜設計，誠摯歡迎各界藝文愛好者前來參觀。

創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」今天舉辦盛大舉行開幕儀式，高雄市長陳其邁（左二）特地前來參加剪綵儀式。記者劉學聖／攝影
創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」今天舉辦盛大舉行開幕儀式，高雄市長陳其邁（左二）特地前來參加剪綵儀式。記者劉學聖／攝影
創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」今天舉辦盛大舉行開幕儀式，吸引爆滿民眾前來參觀。記者劉學聖／攝影
創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」今天舉辦盛大舉行開幕儀式，吸引爆滿民眾前來參觀。記者劉學聖／攝影
創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」今天舉辦盛大舉行開幕儀式，吸引爆滿民眾前來參觀。記者劉學聖／攝影
創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」今天舉辦盛大舉行開幕儀式，吸引爆滿民眾前來參觀。記者劉學聖／攝影

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