高雄創價美術館「東京富士美術館浮世繪典藏展」盛大開幕

創價美術館「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」今天舉辦盛大舉行開幕儀式，包括高雄市陳其邁市長、文化部司長周雅菁、高雄市文化局長王文翠，故宮博物院長蕭宗煌，藝術家洪根深、游明龍等近千位貴賓皆前來共襄盛舉，日本東京富士美術館忍田和彥理事長、清水由朗館長、策展人小金丸敏夫也特地自日本來台參與。這次展出將到5月25日止，免費開放參觀。

台灣創價學會林釗理事長提到，自2003年起以「文化尋根 建構台灣美術百年史」為主軸舉辦藝文展覽，即秉持東京富士美術館創辦人池田大作的和平理念，23年來，創價美術館已經近160位藝術家舉辦超過600場展覽，更透過行動美術館進入超過6,400所次學校，為210萬名師生帶來美學教育。本次與東富美合作不僅意義深遠，對創價美術館更是莫大的鼓舞。

東京富士美術館長清水由朗表示，本次展覽是從東富美浮世繪館藏中精選150件作品，涵蓋浮世繪藝術的精髓，包括深遠影響歐美藝術家的名所繪，還有描繪日本大正至昭和時期古樸優美風景的川瀨巴水作品。希望透過此次展覽，讓台灣觀眾感受到浮世繪源於庶民生活、揚名國際的藝術形式所蘊含的魅力與精神。高雄市長陳其邁也稱讚創價協會在台灣藝術教育方面表現亮眼，尤其對偏鄉教育卓有貢獻。這次的展覽讓高雄市民不用出國，搭捷運就可以欣賞到日本近代的美學精萃，高雄市民實在太有福氣了！