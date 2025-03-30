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高雄旗鼓渡輪常延誤 民代促設航班看板

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
往來旗津、鼓山的航線不時因渡輪加油、大船進港或天氣等因素而誤點，地方建議在候船室增設電子看板，提供民眾即時資訊。記者宋原彰／攝影
往來旗津、鼓山的航線不時因渡輪加油、大船進港或天氣等因素而誤點，地方建議在候船室增設電子看板，提供民眾即時資訊。記者宋原彰／攝影

往來高雄旗津、鼓山的旗鼓航線虧損不斷，過去常發生渡輪故障，導致船班延誤，近年故障率下降，仍不時誤點，候船民眾大排長龍，通勤族也苦不堪言；民代要求候船室增設電子看板，即時告知航班狀況。高雄市輪船公司表示，會於候船室動線上，提供遊客船班訊息。

輪船公司表示，今年1月已接洽設計公司到場站評估，將配合輪渡站體美化工程，分階段在鼓山及旗津2處輪渡站增設跑馬燈等電子看板；惟考量輪渡站場地限制和設備需抗風、抗鹽、抗風化，看板形式仍未確定，會由鼓山站先做，今年底前裝設完成，費用粗估百萬元以上。

旗鼓線在連假尖峰時段有5艘渡輪載運客人，平日有3艘執勤、1艘備勤，每艘渡輪平均載150至180名旅客，尖峰時段約6至8分鐘開出、平日10至15分鐘；過去連假時旗津遊客爆量，輪渡站排隊人潮曾長達250公尺，遊客需排近半小時才能搭船。

旗鼓線目前每日約230個船班，往返旗津、鼓山時需橫越高雄港主航道，有民眾發現，受商船進出、天候風浪、船班調度等原因，渡輪常無法準時抵達，以致民眾大排長龍，住旗津搭渡輪通勤的民眾，最怕誤點。

記者前往直擊，發現鼓山輪渡站候船室設有液晶電視，提供TPASS月票資訊、政令宣導影片等資訊，但缺乏即時航班訊息。

議員簡煥宗表示，旗津區民眾最怕通勤時渡輪誤點，耽誤上班，但輪船公司近年改善方式是「說一動、做一動」。輪船公司雖派人員使用大聲公告知即時航班狀況，但目前2處輪渡站資訊傳達方式仍相當被動，建議候船室內要加裝大型電子顯示看板，即時顯示渡輪狀況，並同步在公司網站、地方臉書社團告知，盡快改善。

航班 連假

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