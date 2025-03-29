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大樹鳳梨工場慶百年 開啟高雄文資月

中央社／ 高雄29日電

高雄文資月今天在大樹鳳梨工場開幕，歡慶工場百歲紀念，首度和高雄春天藝術節環境舞蹈合作，希舞集聚舞蹈劇場以舞蹈「封存の黃金年代」，舞出鳳梨工場與高雄百年產業。

大樹鳳梨工場今天為2025高雄文資月拉開序幕，此次文資月為期5週，超過50場活動。

文化局副局長簡美玲表示，鳳梨工場邁入百年，作為台灣僅存日治時代唯一的鳳梨罐頭產業建物，見證著台灣產業現代化的進程，也是高雄大樹地區發展的重要象徵，場館自2018年修復開放後一直肩負著大樹地區在地文史、食農教育與觀光推廣工作。

簡美玲說，在鳳梨工場百歲紀念的時刻，讓2025高雄文資月從這裡起跑別具意義，接下來將於高雄各大文資場域策劃多元活動，歡迎市民朋友前往體驗不同場域的文史氛圍。

文化局表示，今年4月兒童節連假於各文資場館策劃一系列精采的文資月親子活動，包括鳳梨工場邀請大家擔任小小場長以及舉辦鳳梨萬花筒DIY等活動；哈瑪星原愛國婦人會館推出玩具市集、石膏版畫、走讀與鹽埕老屋講座。

此外，鳳儀書院也推出闖七關探索鳳山食農活動；逍遙園則推出繪逍遙寫生活動；打狗英國領事館舉辦「小手牽大手歷史大冒險」活動，邀請孩子來趟特殊的歷史探索活動。兒童節4天連假，高雄各大文資場館舉行近30場體驗感活動。

今年文資月超過50場活動，尤其4月13、19、20日在鳳山黃埔新村有「眷村聽歌：港都金曲再現」活動，歌手陳昇、馬念先、方季惟、周治平等輪番開唱外，更有不同進駐者舉辦的活動，包含復古美式潮流的「搖擺眷村夜」、神秘女巫風格的「部落民謠-異世界之旅」以及結合歌手DJ寵物與舞蹈的「物樂舞祭」。

此次文資月有「好康COUPON」串起整個大文資場館，文化局表示，歡迎大家索取紙本「2025高雄文資月手冊」，在4月探索文化場域，舊三和銀行、旗山車站、旗山生活文化園區、鳳梨工場、鳳儀書院、黃埔新村，都可用COUPON兌換免費好禮與折扣。

文化局 食農教育 鳳梨

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