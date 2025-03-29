政府長年補助遭質疑 大港開唱：今年自負盈虧沒接受任何補助

國民黨立委林思銘今年1月質疑客委會補助藝文活動如「大港開唱」等音樂節，因無助推廣客家文化而凍結200萬元預算，曾引發大港開唱表示遺憾。不過，今、明兩天照常舉行大港開唱，主辦單位對預算遭凍回應表示，目前大港財務收支趨於穩定，「今年沒有接受政府任何補助」。

大港開唱過去曾獲得不少來自地方政府及中央的藝文補助，從2006年舉辦起，每年皆有政府單位投入協辦及提供補助，使得大港開唱一年比一年盛大，但今年1月卻因來自客委會的補助，遭立委提案無助推廣客家文化而凍結，曾令大港開唱主辦單位十分詫異。

大港開唱主辦方當時曾對外澄清，與客委會合作推廣客家音樂文化的補助預算為200萬元，並非當時外界傳聞的極高金額，認為外傳客委會大手筆補助大港開唱的說法，是有心人士刻意扭曲的假訊息。更強調今年靠門票收益、自負盈虧。

大港開唱主辦單位指出，從活動開辦以來，一直都有邀請客語音樂人參演，大港開唱與客委會合作也是為讓民眾藉大港開唱接觸客家文化、認識台灣客家族群，活動不僅邀請客語音樂人、文化團體，也包含客家議題攤位、美食市集、客語短講、會場客語廣播、客語音樂為背景的宣傳影片。

大港開唱對於國民黨立委凍結藝文補助表示遺憾，強調當時與客委會推廣客家文化的宗旨並沒有違背。