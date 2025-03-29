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台灣蘭花節屏東登場 高160公分開90朵花萬代蘭奪冠

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
第27屆台灣蘭花節今日在屏東縣九如鄉農會登場，吸引許多蘭友參觀。記者潘奕言／攝影
第27屆台灣蘭花節今日在屏東縣九如鄉農會登場，吸引許多蘭友參觀。記者潘奕言／攝影

第27屆台灣蘭花節今日在屏東縣九如鄉農會登場，今年共有來自全台各地600多盆蘭花參賽，其中3盆蘭花無論在高度、開花數都創下紀錄，讓觀眾驚呼連連，評審也非常驚豔，最終總冠軍由高達160公分、開出9梗90朵花的萬代蘭冠奪得。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，蘭花開花最佳溫度是白天30度、晚上20度，不過今年氣候較冷又多變，晚上幾乎只有10多度，影響蘭花開花，不少都開不出花來，因此能開花的都是很厲害的。

其中3盆最為特別，由屏東蘭友陳雅一已種植12年以上的萬代蘭，高達160公分與人差不多高，並開出9梗90朵花，比起一般萬代蘭最多只開出4梗40朵花，無論在高度或開花數都讓所有評審驚豔，獲得全場總冠軍成為今年「花王」。

台中蘭友吳文彬種植的狐狸尾蘭，不但提早10多天開花，高度達1公尺，上下層花梗數共20梗，與一般狐狸尾蘭相比，花梗數多出一倍，高度也高出1/3，獲得分組冠軍。

高雄蘭友陳木炫種植的的嘉得利亞蘭，開了20朵以上的大花，花朵環繞360度全面盛開，與一般只開一面180度、10朵大花的蘭花相比，更為壯觀，花了10年以上時間培育，也贏得分組冠軍。

第27屆台灣蘭花節今日起展至4月6日，展期10天，每日9時至16時在九如農會3樓會議室，免費入場，並提供解說員服務。往年蘭花節每年都有上萬人次參觀，今年展期首日的上半天已有逾千人次入館參觀。

第27屆台灣蘭花節今日在屏東縣九如鄉農會登場，全場總冠軍由高達160公分、開出9梗90朵花的萬代蘭冠奪得。記者潘奕言／攝影
第27屆台灣蘭花節今日在屏東縣九如鄉農會登場，全場總冠軍由高達160公分、開出9梗90朵花的萬代蘭冠奪得。記者潘奕言／攝影
第27屆台灣蘭花節今日在屏東縣九如鄉農會登場，分組冠軍狐狸尾蘭高度達1公尺，上下層花梗數共20梗。記者潘奕言／攝影
第27屆台灣蘭花節今日在屏東縣九如鄉農會登場，分組冠軍狐狸尾蘭高度達1公尺，上下層花梗數共20梗。記者潘奕言／攝影
第27屆台灣蘭花節今日在屏東縣九如鄉農會登場，分組冠軍嘉得利亞蘭開了20朵以上的大花，花朵環繞360度全面盛開。記者潘奕言／攝影
第27屆台灣蘭花節今日在屏東縣九如鄉農會登場，分組冠軍嘉得利亞蘭開了20朵以上的大花，花朵環繞360度全面盛開。記者潘奕言／攝影

屏東縣 狐狸 農會

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