金門購物嘉年華登場 滿額周周抽大獎救淡季經濟
「2025金門購物嘉年華」今天傍晚在後浦十六藝文特區登場，雖然天氣寒冷，體感溫度僅5度，仍吸引不少遊客到場參與；活動為期一個月，縣府希望透過購物優惠、抽獎活動與商圈行銷，吸引更多民眾參與，帶動金門淡季經濟。
為了讓活動更貼近年輕族群，啟動儀式選在329青年節舉行，並規畫青年友善活動，如青創市集、音樂表演、打卡挑戰與消費滿額闖關遊戲，現場氣氛熱鬧，吸引大批民眾共襄盛舉。包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣政府秘書長呂清福、產業發展處長李銘培、綜合發展處長王中聖、觀光處長許績鑫等官員，與在地商圈代表、金門青年商會成員及百位民眾齊聚見證，為購物嘉年華揭開序幕。
金門縣政府表示，4月一向是當地旅遊淡季，縣府希望透過購物嘉年華，帶動內需市場，並吸引更多觀光客來金門消費。
秘書長呂清福在致詞時指出，這次購物嘉年華由政府發起，串聯地區商家推出特約優惠與抽獎活動，希望刺激消費，擴大經濟效益，創造更多投資與就業機會。他強調，活動特別針對年輕族群規劃多元行銷方案，除設置青創市集，並準備超過500項抽獎獎品，其中最大獎為金門酒廠提供的50公升高粱酒，將於活動最後一週抽出。
「購物滿額週週抽」活動自今日起至4月30日舉行，民眾在特約商家消費滿200元即可獲得1張摸彩券，滿400元可得2張，以此類推，登錄摸彩券後，即可參加每周五下午2時的抽獎，獎品名單將於當日晚間7時前公布於活動官網及「金門青年三創服務平台」臉書粉絲頁。
為提升活動便利性，主辦單位特別推出「店家優惠地圖」，讓民眾能夠快速掌握活動資訊與優惠內容，輕鬆暢遊金門各大商圈。
為鼓勵遊客深入金門商圈，活動期間同步推出「旅遊商圈集點活動」，凡於3月29日至4月27日期間來金旅遊，憑單程機票或船票即可預約參加，完成指定集點任務，即可兌換限量公仔，限量500份，送完為止。
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