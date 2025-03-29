大港開唱周邊停車一位難求 人潮塞爆大港橋管制防踩踏

高雄「大港開唱」音樂祭，今明兩天在駁二藝術特區舉辦，活動從中午過後陸續湧入人潮，因適逢假日，原本前往駁二、哈瑪星的遊客人潮就不少，加上大港開唱實施交管，導致鹽埕區交通大打結，不少民眾開車前來才發現停車位一位難求，警方已呼籲民眾多利用大眾交通前往。

大港開唱首日周邊已湧入近10萬遊客，尤其不少喜愛音樂的年輕人更是紛紛前來朝聖，多數民眾仍選擇大眾運輸，如捷運、輕軌，不過因人潮眾多，使得周邊人車都出現難以通行的情況，尤其從臨海新路、公園二路最為明顯。

大港開唱預估首日白天已湧入超過10萬人潮，活動會場內主要3個會場都擠滿前來賞樂的年輕人，尤其從高雄流行音樂中心通往蓬萊港區方向主會場「南霸天」的大港橋，因為人潮太過擁擠，主辦單位實施人流管制，但不少民眾仍擠在橋頭無法前進，但前來參與的年輕人熱情不減。

高雄市警方今明兩天，每上午10時至晚間10時30分，針對鹽埕區東自公園二路、西到大勇路、堀江街，南由必信街、北至五福四路實施交通管制。