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金門生態「藍眼淚」現蹤 民眾相約賞淚

中央社／ 金門29日電

春夏時金門海岸邊可見到「藍眼淚」，在臉書社團「金門藍眼淚」上只要有貼出地點資訊，民眾就會相約賞淚；追淚的金門在地攝影師小吳說，5月中以前金門都有機會看到藍眼淚。

依金門縣觀光旅遊網資料，春夏交接時如果把握風向、氣溫、月光、潮汐等資訊，在金門全境岸邊都有機會可觀賞到藍眼淚；近日在金門成功海灘、新湖漁港等地陸續有民眾發現藍眼淚現蹤。

小吳接受中央社記者採訪表示，藍眼淚是一種叫做「渦鞭毛藻」藻類，也有人叫它發光藻，受到刺激就會產生亮光，通常在金門南邊海岸比較常見到。但想追淚要掌握許多條件，如潮汐太滿或太退都不行，月光太亮時會壓過藍眼淚亮度、水溫要在18到25度等，所以一般5月中後天氣暖和就不易看到藍眼淚。

小吳說，近期許多學生、遊客想追藍眼淚，「但追淚是很需要運氣的行程」，所以臉書（Facebook）「金門藍眼淚」社團上經常有人分享追淚資訊，民眾就會聞風而來。

記者實際與小吳到各地海岸邊追淚，先是在金湖鎮新湖漁港發現藍眼淚，並在「金門藍眼淚」上發布觀察資訊後，果然許多人聞訊陸續趕來。有追淚民眾表示，自己是附近居民，這個季節都會關注藍眼淚社團，如果看到資訊又有時間就會來現場，「霧季被卡在金門的遊客，也可以來看藍眼淚轉換一下心情。」

攝影師 藍眼淚 金門

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