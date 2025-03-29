金門移民署辦親子手作活動 宣導新住民長照服務

為增進新住民對長期照顧服務的認識，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天舉辦「居停留法令宣導暨家庭教育活動」，特別邀請「小芬手作工作室」負責人邱智芬，帶領新住民彩繪蛇年開運擴香石，並結合金門縣衛生局的長照專員陳力全，向新住民介紹長照2.0制度及可申請的照護資源，幫助他們在手作體驗中學習實用資訊。

來自廈門的邱智芬與台灣配偶結婚後，已在金門定居20年，在沙美經營「小芬手作工作室」，擅長手作藝術，如多肉植物水泥盆DIY、手編繩、蝶古巴特拼貼等，也常受邀擔任講師，本次活動，她特別設計蛇年主題的擴香石彩繪課程，讓新住民在揮灑色彩的過程中，增添新年好運，也透過藝術舒緩壓力。

邱智芬表示，擴香石是以矽藻土、石膏粉或礦石製成，表面具有毛細孔，能有效吸收與釋放精油香氣，營造放鬆氛圍。她希望透過這類手作課程，不僅讓新住民學習新技能，也能提升生活情趣，增進社交交流，讓他們更快融入在地生活。

金門縣衛生局專員陳力全在活動中，也詳細解說「長照2.0」制度，並分享相關服務內容，他指出，長照2.0主要針對預期或已經超過6個月無法自理生活的民眾，提供居家照護、日間照顧、喘息服務等資源，並針對聘有外籍看護工的家庭，提供輔助措施，以減輕家庭照顧者的負擔。

「很多新住民家庭對長照資源還不夠了解，甚至不知道自己可以申請。」陳力全強調，政府提供的1966長照專線能協助民眾快速查詢可用的長照服務，讓需要協助的家庭能更及時獲得幫助，現場許多新住民聆聽後紛紛提問，詢問如何評估家中長輩是否符合申請資格，以及有哪些免費或補助的服務可使用。

金門縣服務站主任鄭明昌表示，台灣正面臨少子化及人口高齡化問題，長期照顧需求與日俱增，新住民家庭同樣可能面臨照顧長輩的壓力。因此，移民署積極舉辦各類多元文化活動，透過結合藝術手作與生活資訊，讓新住民能更快適應並感受到地方的溫暖。