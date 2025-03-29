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金門戰地奇幻夜登場 邀遊客夜間極限挑戰越夜越美麗

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
戰地奇幻夜今天上午舉辦啟動記者會，縣府秘書長呂清福到場主持，並希望透過這項活動帶動金門的夜間觀光。記者蔡家蓁／攝影
戰地奇幻夜今天上午舉辦啟動記者會，縣府秘書長呂清福到場主持，並希望透過這項活動帶動金門的夜間觀光。記者蔡家蓁／攝影

金門常常被說「夜間活動少、很無聊」，為推動金門夜間觀光並活化閒置空間，藝耕有限公司選擇昔日的營區～柳營推出話題性十足的活動「戰地奇幻夜」，將於今明兩天、4月3日至6日在柳營多元極限體驗園區熱鬧登場，活動結合極限挑戰、音樂表演、在地美食市集及夜間遊樂體驗，打造金門獨一無二的夜間觀光盛會。

此次活動最大亮點在於柳營園區首度開放夜間入園，園區經過1年精心規劃與設施升級，帶來前所未有的極限夜間體驗，現場設置星光滑索、夜間低空探索、螢光水彈槍對戰及夜襲電子靶等挑戰，讓遊客能在夜色籠罩下感受軍事探險與戶外運動的雙重魅力。此外，為提升沉浸式體驗，主辦單位也在場地規劃特殊燈光效果，打造充滿神秘感與科技感的夜間冒險氛圍。

「戰地奇幻夜」不僅有刺激的極限挑戰，也邀請多組藝人及團體帶來精彩演出，包括歌唱節目「明日之星Super Star」出道的郭忠祐、多棲藝人馮晨軒，以及來自台灣本島的天威響藝火舞團，帶來融合戲劇肢體、音樂舞蹈與武術概念的火舞秀，展現東方美學與極限藝術的結合。金門在地音樂品牌 musiqmaker 與烏克麗麗 CLUB也將現場演出，以音樂點燃夜間氛圍，讓旅客在視覺與聽覺雙重享受下，感受金門獨特的戰地風情。

活動現場集結超過30家在地美食攤位，讓旅客品味金門道地小吃，柳營內特設的「燻章德烤」美式德州燒烤餐廳，將提供正宗美式煙燻烤肉，搭配手作文創市集，讓遊客除了享受美食，還能選購特色紀念品，留下難忘回憶。

藝耕有限公司表示，透過「戰地奇幻夜」，過去白天才能參訪的軍事景點，現在也能在夜晚展現獨特魅力，不僅突破營運時間限制，也象徵金門觀光朝向夜間與多元發展邁進，柳營園區將搖身變為結合軍事探險、極限運動與生態文化的旅遊新據點，為金門旅遊注入嶄新活力。

為回饋旅客支持，活動期間推出限時好康活動，凡持活動期間內的船票或機票證明，即可兌換「200元消費抵用券」，有市集消費抵用券 、設施體驗抵用券各 100元，每人限領一次，數量有限，送完為止。

戰地奇幻夜今天上午舉辦啟動記者會，與會貴賓共同啟動水晶球。記者蔡家蓁／攝影
戰地奇幻夜今天上午舉辦啟動記者會，與會貴賓共同啟動水晶球。記者蔡家蓁／攝影
「戰地奇幻夜」將邀請來自台灣本島的天威響藝火舞團，帶來融合戲劇肢體、音樂舞蹈與武術概念的火舞秀，展現東方美學與極限藝術的結合。圖／／藝耕有限公司提供
「戰地奇幻夜」將邀請來自台灣本島的天威響藝火舞團，帶來融合戲劇肢體、音樂舞蹈與武術概念的火舞秀，展現東方美學與極限藝術的結合。圖／／藝耕有限公司提供
戰地奇幻夜今天上午舉辦啟動記者會，邀請藝人郭忠祐、馮晨軒等人出席。記者蔡家蓁／攝影
戰地奇幻夜今天上午舉辦啟動記者會，邀請藝人郭忠祐、馮晨軒等人出席。記者蔡家蓁／攝影
為推動金門夜間觀光並活化閒置空間，藝耕有限公司選擇柳營推出話題性十足的活動「戰地奇幻夜」，將於今明兩天、4月3日至6日在柳營多元極限體驗園區熱鬧登場。圖／藝耕有限公司提供
為推動金門夜間觀光並活化閒置空間，藝耕有限公司選擇柳營推出話題性十足的活動「戰地奇幻夜」，將於今明兩天、4月3日至6日在柳營多元極限體驗園區熱鬧登場。圖／藝耕有限公司提供
戰地奇幻夜今天上午舉辦啟動記者會，與會貴賓邀請遊客一起來體驗。記者蔡家蓁／攝影
戰地奇幻夜今天上午舉辦啟動記者會，與會貴賓邀請遊客一起來體驗。記者蔡家蓁／攝影
為推動金門夜間觀光並活化閒置空間，柳營推出話題性十足的活動「戰地奇幻夜」，將於今明兩天、4月3日至6日在柳營多元極限體驗園區熱鬧登場。圖／藝耕有限公司提供
為推動金門夜間觀光並活化閒置空間，柳營推出話題性十足的活動「戰地奇幻夜」，將於今明兩天、4月3日至6日在柳營多元極限體驗園區熱鬧登場。圖／藝耕有限公司提供

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