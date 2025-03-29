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旗津、鼓山渡輪站缺船班即時資訊...旅客苦等好無奈 業者：年底前完成

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
來往旗津、鼓山的旗鼓航線不時因渡輪加油、船員換班、大船進港或氣候因素而誤時，地方建議在候船室增設電子看板，提供民眾即時資訊。記者宋原彰／攝影
來往旗津、鼓山的旗鼓航線不時因渡輪加油、船員換班、大船進港或氣候因素而誤時，地方建議在候船室增設電子看板，提供民眾即時資訊。記者宋原彰／攝影

來往旗津、鼓山的旗鼓航線過去常發生渡輪故障，導致船班延誤，近年故障率已下降，但仍不時發生渡輪加油、船員換班、大船進港或氣候因素等，導致渡輪無法準時抵達渡輪站，候船民眾大排長龍，尤其旗津居民若搭渡輪往返市區通勤工作，遇到船班誤點常有怨言；民代要求旗津、鼓山候船室內應增設電子看板，即時告知狀況。

目前鼓山輪渡站候船室內有設液晶電視，提供包括交通局TPASS月票資訊、政令宣導影片等其他合作局處資訊，但仍缺乏即時訊息。旗鼓航線每日約230個船班，因船班橫越高雄港主航道，受其他商船進出影響，無排定船班時刻表，造成船班延誤的原因包括商船進出港、天候風浪、船舶臨時故障、船席不足、船班調度等。

目前旗鼓航線在連假尖峰時段有5艘渡輪通行，平日則有3艘執勤、1艘備勤，每艘渡輪平均載150至180名旅客，尖峰班次約6至8分鐘、平日10至15分鐘；過去連假時，渡輪站常有綿延排隊人潮，甚至長達250公尺，需排隊近半小時才能搭船，若發生船班延誤，排隊民眾常因「不知道原因」苦等在渡輪站，引發抱怨。

市議員簡煥宗表示，輪船公司後來改以人力使用大聲公，告知即時狀況，但目前2處渡輪站資訊傳達方式仍相當被動，非要等到排隊民眾過多、爆發怒氣時才要告知狀況，候船室內應加裝大型電子顯示看板，即時顯示渡輪狀況，同時在公司網站、地方臉書社團同步告知，雖然近期渡輪誤時狀況有減少，但資訊傳遞方式較傳統，應盡快改善。

簡煥宗表示，旗津地區的民眾不時會遇到通勤時間，渡輪誤時導致排隊情形，耽誤上班時間，輪船公司近年改善方式也是「說一動、做一動」，希望盡快加設電子看板，讓民眾能立即且便利閱讀相關資訊。

輪船公司表示，對於民眾意見，已於今月1月接洽設計公司到場站實地評估規劃，預計今年配合渡輪站體美化工程，分階段完成在鼓山輪渡站及旗津輪渡站，增設跑馬燈等電子看板；惟考量渡輪站場地限制和設備需抗風、抗鹽、抗風化，看板形式仍未確定，會先以鼓山站優先設置，費用粗估百萬以上，預計年底前裝設完成。

輪船公司表示，連續假日或活動時會增加船班，鼓山、旗津輪渡站會增加值勤人員，於排隊動線上提供遊客船班訊息；疫情過後，出國熱潮上升且受颱風影響，輪船公司去年度虧損約6180萬元，累積虧損達11.67億元，客運收入較前年度減少約662萬，因調薪、營運獎金政策及新建渡輪交船投入營運，損益持續增加，財政支出需審慎評估。

來往旗津、鼓山的旗鼓航線不時因渡輪加油、船員換班、大船進港或氣候因素而誤時，地方建議在候船室增設電子看板，提供民眾即時資訊。記者宋原彰／攝影
來往旗津、鼓山的旗鼓航線不時因渡輪加油、船員換班、大船進港或氣候因素而誤時，地方建議在候船室增設電子看板，提供民眾即時資訊。記者宋原彰／攝影
來往旗津、鼓山的旗鼓航線不時因渡輪加油、船員換班、大船進港或氣候因素而誤時，地方建議在候船室增設電子看板，提供民眾即時資訊。記者宋原彰／攝影
來往旗津、鼓山的旗鼓航線不時因渡輪加油、船員換班、大船進港或氣候因素而誤時，地方建議在候船室增設電子看板，提供民眾即時資訊。記者宋原彰／攝影
來往旗津、鼓山的旗鼓航線不時因渡輪加油、船員換班、大船進港或氣候因素而誤時，地方建議在候船室增設電子看板，提供民眾即時資訊。記者宋原彰／攝影
來往旗津、鼓山的旗鼓航線不時因渡輪加油、船員換班、大船進港或氣候因素而誤時，地方建議在候船室增設電子看板，提供民眾即時資訊。記者宋原彰／攝影
來往旗津、鼓山的旗鼓航線不時因渡輪加油、船員換班、大船進港或氣候因素而誤時，地方建議在候船室增設電子看板，提供民眾即時資訊。記者宋原彰／攝影
來往旗津、鼓山的旗鼓航線不時因渡輪加油、船員換班、大船進港或氣候因素而誤時，地方建議在候船室增設電子看板，提供民眾即時資訊。記者宋原彰／攝影

航線 連假

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