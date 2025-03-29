高雄老校舍渾身病 民代籲重建

高雄中小學不少校舍屋齡逾50年，多數學校以耐震補強、防漏補救工程為主，但1年土木維護經費僅數十萬，有學校10年爭取近1千萬元經費，年年仍有新問題，民代要求重建取代補強，市長陳其邁指會爭取經費，加速盤點並改建高風險學校。

議員黃彥毓昨質詢關切老舊校舍安全問題，陳其邁說，立委、教育局會持續爭取經費處理，但財劃法修訂後計畫型補助經費減少，未來各校跑道更新、校舍危險等問題，可能只能動用市府教育發展基金，會盤點老舊校舍，加速改建。

教育局表示，經勾稽確認，國中以下屋齡逾50年的校舍共53校75棟，69棟完成耐震初評、詳評及補強工程，2棟進行耐震詳評，1棟辦理重建，另3棟採低度使用，近5年來已辦理8所學校拆建。校舍重建與補強須綜合考量經濟效益、施工影響及耐震安全，補強工程成本較低，工期短，可避免不必要的財政支出與空間浪費，但若評估確認結構不良，仍會協助學校報拆重建。

市議員黃彥毓表示，全市有11件校舍重建案，近期前鎮、壽山、五甲等國小都以耐震補強等工程為主，但每校1年土木經費僅數十萬，且無法增加建築物的使用年限！像具百年校史的太平國小敬業樓已42年，因滲水導致壁癌叢生，近10年來市府爭取防水隔熱、耐震補強經費至少972萬元，另棟弘道樓44年，整建至少花900萬元，過幾年一樣產生新問題，「小學校、老校舍不如重建，才能一勞永逸」。