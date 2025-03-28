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將軍贈書金門學生「兵事史話」 盼持續鑽研歷史

中央社／ 金門28日電

金門金湖國小2名學生因發表與金門戰役歷史相關文章，退役將軍鄭瑞堅今天到金湖國小贈與他所寫「金門兵事史話」給2名學生，鼓勵持續研究金門歷史。

金門縣金湖國小學生駱晴、張峰碩分別在金門日報發表「曾經輝煌之歷史戰爭—金門」、「古寧頭戰役的驚險時刻」2篇與金門戰役歷史相關文章；曾任陸軍政戰部主任的退役將軍鄭瑞堅關注到後，今天到金湖國小贈與他所撰寫「金門兵事史話」給2人。

鄭瑞堅表示，這次贈與「金門兵事史話」給2名同學，希望激勵他們持續深入研究金門歷史，也盼透過年輕學生的關注與學習，將金門歷史傳承下去，讓這段歷史在未來世代依然閃耀光芒。

在贈書活動中，鄭瑞堅以金門地圖向在場師生說明古寧頭戰役歷史背景與當時戰況，以使2名學生有親臨戰場感覺，對金門戰史有更深體悟。

金湖國小透過新聞稿表示，此次活動除是2名學生與退役將軍間的跨世代對話，也象徵金門歷史在學生心中得到延續與發揚；金湖國小也表示，這段跨越時間與世代的交流，將是金門歷史傳承重要一環。

古寧頭戰役 小學生 金門

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