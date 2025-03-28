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澎湖花火節5月登場 史努比家族無人機燈光秀

中央社／ 澎湖縣28日電

邁入第23年的「澎湖國際海上花火節」5月璀璨登場，透過與「史努比家族」一同欣賞壯麗煙火及無人機燈光秀，體驗世界最美麗海灣的熱情與魅力。

「2025澎湖國際海上花火節」將於5月登場，澎湖縣政府今天在澎澄飯店舉行澎湖場記者會，由縣長陳光復親自主持，化身花火節代言人，與「史努比家族」（SNOOPY）共同熱情邀請國內外旅客走進澎湖，一同欣賞壯麗煙火及無人機燈光秀，體驗世界最美麗海灣的熱情與魅力。

陳光復表示，澎湖國際海上花火節在各界支持與期待下邁入第23年，今年攜手「花生漫畫75週年」合作行銷，邀請家喻戶曉的史努比與其家族成員現身澎湖，陪伴大家共度難忘夏日。

今年除主場施放外，同樣規劃七美、望安與吉貝等離島場次，推出三大「地方限定場」，融合在地文化與特色，包括「白沙丁香魚季」、「茹夏之音樂動湖西」、「西嶼西遊記」等主題，邀請民眾探索白沙、湖西與西嶼之美，在絢爛夜空與科技光影中感受澎湖多元風貌。

陳光復指出，為帶給觀眾更棒視覺體驗，邀請來自義大利、法國、俄羅斯、摩洛哥與馬來西亞等5國的專業煙火團隊來澎施放，讓遊客能在觀音亭園區欣賞到世界級煙火饗宴。最新花火節訊息可關注「澎湖國際海上花火節臉書專頁」。

澎湖縣 花火節 陳光復

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