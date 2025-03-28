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屏東南國生活節4月中登場 拉抬恆春半島觀光

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「2025屏東南國生活節」4月12起至5月4日連續4周周末14點至晚間21點在「恆春古城－北門草地」舉辦。記者潘奕言／攝影
「2025屏東南國生活節」4月12起至5月4日連續4周周末14點至晚間21點在「恆春古城－北門草地」舉辦。記者潘奕言／攝影

為了拉抬恆春半島觀光，屏東縣政府舉辦「2025屏東南國生活節」，4月12起至5月4日連續4周周末14點至晚間21點在「恆春古城－北門草地」舉辦，有超過52組國內外音樂團體演出，另外還有市集、工作坊等，希望帶動當地旅遊。

縣府交通旅遊處表示，今年為南國生活節第4年，已成為每年恆春半島夏日固定舉辦盛典。今年舞台邀請超過52組音樂團體演出，帶來獨立、電子、民謠、迷幻等多元風格的音樂饗宴，另外還有工作坊、街頭藝人、親子互動區、特色市集等。

為慶祝今年恆春建城150周年，特別以恆春意象為靈感，創作4隻小怪獸吉祥物，包括洋蔥怪獸阿和、火龍果怪獸小北、磚窯怪獸阿窯、牧場綠毛怪草草，象徵南國的熱情與活力，現場也打造超過15公尺的打卡大型主視覺氣模。

另外百家特色市集也於四周分別打造不同主題，4月12、13日島嶼食驗－味覺周，4月19、20日南方野趣－戶外生活周，4月26、27日綠意森活－植感周，5月3、4日熱帶復古－選物周。

今年全面禁止使用一次性餐具，推動環保行動，並於活動期間推出6條不同主題的深度「南國生活節限定小旅行」，包括牡丹琅嶠尋幽記、東港王的傳說、後壁湖探索海洋奇緣、秘境中洲SUP體驗、海好有你淨灘趣，及兩天一夜的墾丁古謠王的說遊。

「2025屏東南國生活節」主視覺以恆春意象為靈感，創造出四種可愛小怪獸 。圖／縣府交旅處提供
「2025屏東南國生活節」主視覺以恆春意象為靈感，創造出四種可愛小怪獸 。圖／縣府交旅處提供
「2025屏東南國生活節」主視覺以恆春意象為靈感，創造出四種可愛小怪獸 。圖／縣府交旅處提供
「2025屏東南國生活節」主視覺以恆春意象為靈感，創造出四種可愛小怪獸 。圖／縣府交旅處提供
「2025屏東南國生活節」主視覺以恆春意象為靈感，創造出四種可愛小怪獸 。圖／縣府交旅處提供
「2025屏東南國生活節」主視覺以恆春意象為靈感，創造出四種可愛小怪獸 。圖／縣府交旅處提供
「2025屏東南國生活節」主視覺以恆春意象為靈感，創造出四種可愛小怪獸 。圖／縣府交旅處提供
「2025屏東南國生活節」主視覺以恆春意象為靈感，創造出四種可愛小怪獸 。圖／縣府交旅處提供

屏東縣政府 恆春 音樂

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