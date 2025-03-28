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影／風獅爺顯靈！台企業家願望成真 今還願獻紅披風

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊今天帶著70多位的聯盟會員一起來瓊林風獅爺還願。記者蔡家蓁／攝影
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊今天帶著70多位的聯盟會員一起來瓊林風獅爺還願。記者蔡家蓁／攝影

「感謝風獅爺，讓我達成心願」定居在香港的台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊，在去年12月時來金門旅遊，當時剛好遇到事業發展瓶頸，於是她向金湖鎮瓊林里的北風獅爺許願，希望可以再擴充成立3個分會，回台後願望真的實現，她今天上午特別帶著70多位的聯盟會員一起來還願，並為風獅爺獻上紅色披風，表達內心的敬意。

湯尹珊說，她去年12月偕同另一執行董事林鴻昌一起來金門，本來有些波折來不了，幾經周折才順利成行，他們幾人踏上金門，在參觀瓊林聚落時，聽到導遊講解北風獅爺有近500年的歷史，其功能為鎮風、辟邪，當時覺得風獅爺張笑口，顯露出燦爛的笑容，看起來很可愛親切，於是抱著試試看的心態，許下「事業順利，能再多成立3個分會」，結果回台後事業發展一路順遂，讓她更加深信風獅爺的神奇力量。

湯尹珊與林鴻昌等人今天率領70多位聯盟的各行業老闆一起來瓊林風獅爺前還願，他們特別準備了貢糖、鳳梨酥、紅色披風與一大堆金紙，來拜拜還願，包括金湖鎮代表會主席蔡乃靖、瓊林里長蔡懷芝都到場協助，場面熱鬧溫馨。

「瓊林這尊是金門最帥的風獅爺」蔡乃靖介紹風獅爺，還說很多人來許願，都有達成願望，所以來還願的人不少，今年至今已經有7組人來還願，當中有考上校長、考上正式老師與生兒子的，他說，因為風獅爺喜歡吃甜，所以還願的人都會準備貢糖、糖果等物。

蔡懷芝則說，北風獅爺庇佑著村落，歷年來有許多信眾前來祈求與還願，信仰傳承至今未曾間斷，為了表達對風獅爺的敬意，當地居民每隔一段時間便會製作新的披風，替風獅爺換上，另外，也有不少還願的人也會訂製紅色披風還願，但怕風獅爺穿太多件，依據耆老表示，只要超過5件，便會舉行儀式將舊披風焚化，以示敬意。

台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊今天帶著許多好友，一起來瓊林風獅爺還願，金湖鎮代表會主席蔡乃靖、瓊林里長蔡懷芝等人協助為風獅爺穿上披風。記者蔡家蓁／攝影
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊今天帶著許多好友，一起來瓊林風獅爺還願，金湖鎮代表會主席蔡乃靖、瓊林里長蔡懷芝等人協助為風獅爺穿上披風。記者蔡家蓁／攝影
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊（左）今天來瓊林風獅爺還願，金湖鎮代表會主席蔡乃靖協助還願儀式。記者蔡家蓁／攝影
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊（左）今天來瓊林風獅爺還願，金湖鎮代表會主席蔡乃靖協助還願儀式。記者蔡家蓁／攝影
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊今天帶著許多好友，一起來瓊林風獅爺還願，金湖鎮代表會主席蔡乃靖、瓊林里長蔡懷芝等人協助穿上披風。記者蔡家蓁／攝影
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊今天帶著許多好友，一起來瓊林風獅爺還願，金湖鎮代表會主席蔡乃靖、瓊林里長蔡懷芝等人協助穿上披風。記者蔡家蓁／攝影
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊（右二）今天來瓊林風獅爺還願，一行人虔誠燒香祭拜。記者蔡家蓁／攝影
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊（右二）今天來瓊林風獅爺還願，一行人虔誠燒香祭拜。記者蔡家蓁／攝影
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊去年來金門旅遊，當時剛好遇到事業瓶頸，她向瓊林里的北風獅爺許願，回台後願望真的實現，她今天上午特別帶著70多位的聯盟會員一起來還願。記者蔡家蓁／攝影
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊去年來金門旅遊，當時剛好遇到事業瓶頸，她向瓊林里的北風獅爺許願，回台後願望真的實現，她今天上午特別帶著70多位的聯盟會員一起來還願。記者蔡家蓁／攝影
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊（右二）今天來瓊林風獅爺還願，金湖鎮代表會主席蔡乃靖（左一）、瓊林里長蔡懷芝（左二）協助還願儀式。記者蔡家蓁／攝影
台灣BNI投嘉雲彰聯盟區域執行董事湯尹珊（右二）今天來瓊林風獅爺還願，金湖鎮代表會主席蔡乃靖（左一）、瓊林里長蔡懷芝（左二）協助還願儀式。記者蔡家蓁／攝影

許願 金門 風獅爺

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