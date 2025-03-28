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屏東南國生活節4/12登場 感受恆春風情

中央社／ 屏東縣28日電

2025屏東南國生活節4月在恆春古城北門草地登場，有52組音樂演出，今年加入工作坊、街頭藝人、100家特色市集等，並創造4種有恆春意象的可愛小怪獸，邀請民眾感受恆春風情。

縣府今天舉行活動記者會，活動最大賣點就是慶祝恆春建城150週年，以恆春意象為靈感，創造洋蔥怪獸「阿和」、火龍果怪獸「小北」、磚窯怪獸「阿窯」、牧場綠毛怪「草草」等4種可愛小怪獸，象徵南國熱情與活力，現場也打造超過15公尺高的大型主視覺氣球模型，適合打卡分享。

交通旅遊處長黃國維表示，南國生活節已成為每年恆春半島夏日固定舉辦盛典，今年舞台有52組音樂演出，包括超人氣樂團ZIP發射樂團、怕胖團、hue、溫蒂漫步、莉莉周她說等，與知名電音廠牌洞穴、四四拍唱片行、鐵皮貓加入，還有來自美國樂團The Co-Pilots、日本樂團brkfstblend，橫跨獨立、電子、民謠、迷幻及在地樂團等多元風格音樂演出。

黃國維表示，100家特色市集打造不同主題，分別為島嶼食驗味覺週、南方野趣戶外生活週、綠意森活植感週、熱帶復古選物週。另外，為南國生活節開發「麻吉糬糬」餐車，採用屏東枋山芒果製作的「卡士達芒果大福」，還有與在地潛店「好藍潛旅」合作推出限定免費大眾占卜籤詩等。

縣府表示，南國生活節將在4月12、13、19、20、26、27日及5月3、4日，在恆春古城北門草地舉辦，時間從下午2時至晚上9時，免費進場。呼籲民眾旅遊務必選擇合法旅宿，確保住宿品質與人身安全。

恆春 樂團 音樂

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