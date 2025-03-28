影／金門春祭忠烈 反共救國軍後裔盼南海部隊立紀念碑

明天是青年節，金門縣各界今日上午在太武山舉行「春祭國殤公祭革命先烈暨國軍陣（公）亡將士祭典」，由金門縣長陳福海、金防部指揮官黃先壬主祭，率領軍政民代表行獻禮，緬懷為國犧牲的英烈，典禮莊嚴隆重。

此次祭典最受矚目的，是「南海部隊反共救國軍」的臨時牌位首度納入祭祀行列，讓反共救國軍後裔王國棟與烏坵女兒高丹華相當欣慰感動，高丹華表示，希望未來不僅能讓南海部隊進入忠烈祠，甚至能為其立一座紀念碑，以彰顯其歷史貢獻，她提及，看到胡璉的子孫在倡議，「要為解放軍在金門立紀念碑，這讓南海部隊情何以堪啊？」

金門縣政府表示，每年青年節（3月29日）及軍人節（9月3日），縣府皆會在忠烈祠舉行祭典，向為國犧牲的忠烈英靈致敬，藉此提醒後世，當年先賢先烈的犧牲換來今日安定的社會與國家發展，這些儀式不僅是追思，更具有深遠的歷史教育意義，期盼能將烈士精神代代相傳。

據了解，太武山忠烈祠與公墓於1952年設立，是自1949年以來金門地區祭祀與安葬陣、公亡將士的主要場所，忠烈祠現供奉的忠魂包括陣亡將士、公亡將士、公陣亡民防自衛隊、抗日烈士、八二三砲戰殉職的中外記者等。此次「南海部隊反共救國軍」牌位首度入祀，對於後代而言，象徵歷史正義的一步。

王國棟表示，這是他首次參加太武山忠烈祠的春祭，能親眼見到南海部隊的臨時牌位被納入，令他相當欣慰。他透露，為了推動這項行動，他已努力5年，並透過立法委員向軍方反映訴求，軍方也曾在立法院召開2次協調會，今日能夠達成階段性成果，他特別感謝高丹華長達20多年的奔走。

軍方代表今日也向王國棟表示，在1949年古寧頭戰役前，於大陸大小嶝一帶也有反共救國軍成員陣亡，經過金防部一年多的史料查證與比對，這些殉難將士的名單已於去年正式入祀太武山忠烈祠；王國棟說，未來仍將持續努力，盼能早日讓他的父親與老前輩們都能入祀忠烈祠。

長年投入南海部隊歷史保存工作的高丹華則表示，最初只有她一個人在努力，後來成立了「中華民國邊境烏坵公共事務協會」，吸引博士、學者、老兵及有志之士加入，一同為離島軍人的歷史定位奮鬥。她感嘆，這段歷史過去因為缺乏資源與官方支持，推動過程相當艱辛，但她相信，若政府不做，民間就應先行，這也是她多年來不放棄的原因。

高丹華強調，首要目標是讓南海部隊正式納入春祭，未來還要更進一步，爭取立碑紀念。她認為，南海部隊紀念碑不僅能讓後人銘記這群曾在敵後奮戰、保家衛國的烈士，更能成為金門的文化資產，向外界展現這段不容抹滅的歷史。