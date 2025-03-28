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國家發射場落選 立委陳瑩爭取太空科普館落角台東

中央社／ 台東縣28日電
立委陳瑩向國科會爭取「太空科普博物館」落腳台東，且未來火箭發射場擴建應將台東達仁鄉南田村列為首選。聯合報系記者徐白櫻／翻攝
立委陳瑩向國科會爭取「太空科普博物館」落腳台東，且未來火箭發射場擴建應將台東達仁鄉南田村列為首選。聯合報系記者徐白櫻／翻攝

國家發射場選址落腳屏東，不免讓部分台東民眾失望。立委陳瑩國科會爭取「太空科普博物館」落腳台東，且未來火箭發射場擴建應將台東達仁鄉南田村列為首選。

國家科學及技術委員會去年公告「國家發射場」候選場址為屏東縣滿州鄉九棚村、台東縣達仁鄉南田村。國科會26日舉辦國家發射場域選址作業第4次審查會議，會中決議確認國家發射場域位址選定為屏東縣九棚村，將接續進行實質規劃及環評作業。預計最快2030年、2031年逐步完成場域建置。

南田村民獲悉落選時，許多人感到失望。村長高富源昨日向村民表示，南田村投票逾9成支持，但沒受到選址單位重視，雖然南田村已受傷害，但也要接受事實。

民進黨籍立法委員陳瑩今天告訴中央社記者，國家火箭發射場經國科會評選後，最後選址在屏東九棚，部分台東鄉親不免感到失望。

她說，3月初與國科會主委吳誠文即針對選址評估進行討論，當時就向吳誠文提出建議，不論選址結果如何，「太空科普博物館」必須落腳台東，吳誠文正向回應會朝其建議方向規劃。

26日選址結果出爐後，陳瑩隨即與國科會聯繫，除表達尊重專家評選建議，也請國科會依日前建議方向，讓「太空科普博物館」落腳台東；此外，未來火箭發射場其它設施擴建需求將南田村列為評估場址首選。

台東 國科會 屏東縣 陳瑩

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