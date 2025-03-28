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高市中華五福圓環停車 差別費率惹怨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄中華五福圓環有近80格停車位，但位在大立百貨門口屬於「高費率停車格」，其他為一般計時收費，民眾抱怨圓環內收費模式不同。記者宋原彰／翻攝
高雄中華五福圓環有近80格停車位，但位在大立百貨門口屬於「高費率停車格」，其他為一般計時收費，民眾抱怨圓環內收費模式不同。記者宋原彰／翻攝

高市中華五福圓環鄰近商區，交通量大，市府多年來祭出改善措施，圓環道路兩側近80格停車位，但在大立百貨門口停車格屬高費率，第一小時50元，之後每小時100元，其他則採每30分鐘15元計時收費，民怨圓環內收費不同，高費率缺乏牌面指示、標線模糊，若停入只能無奈繳費。

中華五福圓環緊鄰大立商圈、捷運中央公園站，平時交通、人流量大，市府2022年開放環內機慢車直行、外環開放車輛右轉，去年將環內槽化線轉為人行空間，設路緣石區別人車動線，增設行穿線等，圓環道路兩側畫設停車格。

中華五福圓環設79個停車格，大立百貨門口外側13格高費率停車格，另外3處停車格為一般停車格66格；民眾怨同一圓環，收費標準不一，過個馬路就翻倍收費，且高費率停車格缺乏指示提醒牌面，部分標線已模糊不清。但也有民眾認為，高費率停車格若僅短暫臨停，金額不會差太多，也能提醒盡速駛離，增加周轉率。

交通局回應，中華五福圓環四角機能不同，因西南角大立百貨停車需求較高，市府與當地取得共識，設高費率停車格，以增加格位周轉率，高費率格位停車率約9成，均畫設黃色標線並加註時段，近期配合設智慧車格，已全面新畫設清楚黃色，呼籲民眾路邊格位應提供給有需求者，避免長期占用。

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