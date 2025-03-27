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台灣祭墾丁民宿房價漲9倍 旅宿同業痛批嫌墾丁觀光不夠慘嗎?

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣府交旅處人員到場稽查。圖／交旅處提供
屏東縣府交旅處人員到場稽查。圖／交旅處提供

有網友在臉書社群「爆廢公社」發文，指出「台灣祭」期間墾丁民宿業者，將一晚房價由895元漲至7980元，漲了9倍非常誇張。對此其他同業痛批該業者「害群之馬」，希望縣府嚴懲；交旅處表示，將對該業者開罰6萬至30萬元。

網友指出，墾丁民宿No parking lot，在非台灣祭日期1間獨立客房1張床895元；台灣祭4月4日到5日期間，1間獨立客房2張床變成7980元。並附上截圖，直呼「都可以買機票了吧！」

縣府交旅處調查，No parking lot為非法旅宿業者，經營旅宿已違反發展觀光條例，派員前往該民宿稽查，但卻無人開門吃了閉門羹。交旅處表示，據查該民宿有3個人共同持有，已寄出雙掛號通知，要求3人在10日內陳述意見，若最終確定違法，將視民宿房間數，開罰6萬至30萬元。

屏東縣民宿協會理事長余松華說，墾丁近年來因話題不斷，民宿業者都戰戰兢兢，深怕又砸了墾丁的觀光招牌，在這非常時期，這種趁機哄抬價格的業者已經很少了，沒想到竟出現害群之馬，大家都支持縣府強力取締，並用最高標準裁罰。

陳姓民宿業者表示，房價有平假日、淡旺季的差別很正常，但這種哄抬九倍價格的做法就真的太誇張。現在恆春半島業者大多很自律，希望重振墾丁觀光，但就是有這樣的老鼠屎，難道嫌墾丁的觀光還不夠慘嗎？

墾丁大街民宿，與新聞事件無關。記者潘奕言／攝影
墾丁大街民宿，與新聞事件無關。記者潘奕言／攝影

墾丁 民宿

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