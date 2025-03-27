連江縣接棒「台灣觀光100亮點」4月主打星 追淚追星嗨翻天

交通部觀光署帶領全台22縣市推動「台灣觀光100亮點」，串連各縣市行銷宣傳共推亮點旅遊，透過「環島月月Party」話題一起行銷國旅，連江縣接棒4月主打星，連江縣長王忠銘27日在交通部觀光署長周永暉見證下親自接棒。

連江縣為歡慶馬祖輪值4月強棒主打星，除了推出馬祖藍調時光夜光市集、追淚追星達人體驗及婚紗攝影補助，目前現正熱烈進行中的藍調時光系列活動，也將祭出多重好康加碼，邀請全台遊客來馬祖卡蹓。

王忠銘表示，馬祖4月強棒主打星精彩活動接連登場，第三屆國際藝術島《拍楸 ——你的海洋，我的陸》也訂9月5日至11月16日開展，馬祖一年四季都有獨特的魅力及精彩的活動，歡迎來感受樂活慢遊的愜意，和馬祖的熱情。

今年將會迎來馬高航線定期航班，屆時南部遊客來訪交通上會更便利，今天從3月份主打星高雄接棒更顯意義非凡。

連江縣交通旅遊局也表示，夜間旅遊是旅行新風潮，4月起適逢馬祖藍眼淚季，連江縣將聚焦這次入選的三大觀光亮點：「媲美鹿兒島的北竿大坵島」、「亞洲唯一方塊海莒光坤坵沙灘」、「馬祖地質公園」，並結合CNN評選世界15大奇景之一的藍眼淚，推出馬祖「藍調時光夜光市集」與「追淚追星達人體驗」，要帶領遊客感受馬祖夜晚獨特魅力。

「藍調時光夜光市集」將於29日起登場，為期一周，以「藍調音樂、舒心體驗、療癒美食、趣味遊戲」為主題，每日4小時精彩不間斷，不僅天天都有100分鐘的現場LIVE音樂表演，還有時下超夯的漂漆扇DIY體驗、舞台趣味遊戲、好禮摸彩、伴手禮展售等，兒童節當天還有趣味闖關、親子唱跳秀等限定活動。

市集首兩日（3月29日至30日）活動時間為下午3點至7點，其餘五日（3月31日至4月4日）則為下午5點至9點，每日活動開始前30分鐘，在服務台前開放排隊領取早鳥好康，可享有漂漆扇DIY體驗乙次、馬祖特色飲料與點心乙份、摸彩券乙張，數量有限，發完為止，來市集同樂千萬不要錯過。

追淚追星達人體驗則預計於4月下旬起至6月期間，在四鄉五島共舉辦8場次，將邀請馬祖在地達人領團，帶領大家實地走訪感受藍眼淚與星光交織的馬祖浪漫夜，預約報名並全程參加，還可獲得多功能掛繩與手提探險燈乙份，活動精彩可期。

交旅局也提到，馬祖藍調時光系列活動自3月開跑至今廣受好評，為歡慶接棒4月台灣觀光100亮點主打星，將加碼兩大好康。好康一：4月限定的跳島大坵抽鹿角活動，購買船票前往大坵島就可拿到歡慶馬祖主打星刮刮卡，限量5,000份，發完為止，有機會抽到超Q鹿角造型髮箍及店家優惠好禮。

好康二：4月1日起參加收服鷗霸踩點活動，集滿任兩個紀念徽章，即加贈戶外探險包乙個，限量300份，送完為止。