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高雄知名火鍋店推「議長鍋」私房料理 挺屏東在地小農
以極致湯頭聞名的高雄知名火鍋名店繼主打營養補給的「牛骨精力湯」後，再推出養顏美容之作「議長鍋」。這款湯底緣起於屏東縣議長周典論的私房料理，以屏東原生無毒番茄為基礎，搭配每日直送的頂級溫體牛肉，不僅風味層次豐富，更將健康美食推向全新境界。
火鍋業者林千畬表示，而這次推出的「議長鍋」起源於屏東縣議長周典論與他的好交情。今年春節期間，他前往拜訪周典論，席間周議長準備了一鍋原生番茄湯款待賓客，眾人無不驚艷於其獨特風味與養生價值。周議長鼓勵年輕人勇於創業，並提供具有履歷原生番茄的穩定供應，促成了這次的合作。這款湯底經由長時間慢燉，完整釋放天然茄紅素與維生素C，這些成分不僅能促進新陳代謝、抗氧化，還有助於維持肌膚彈性，使其成為女性與養生族群的首選鍋物。林千畬說「議長鍋」的靈魂在於屏東純淨山區栽種的原生番茄，這些番茄汲取充足的日照與天然雨露，風味比一般番茄更為濃郁，帶有微酸果香的黃金湯汁，不僅讓火鍋更美味，也讓更多人能夠品嚐到真正純天然、無添加的健康美食。
高雄金牌名厨鄧師傅創辦人鄧文裕指出，「議長鍋」成功將屏東的原生番茄與高雄的頂級溫體牛結合，創造出獨特的火鍋體驗，這不僅是一場味覺的升級，更是台灣農產價值的絕佳展現。
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