快訊

金秀賢被挖「超強誘導式對話」 引未成年金賽綸自願親密接觸

免費停車？汽車停在桃園平交道鐵軌上 台鐵雙向列車誤點

美國揮關稅大棒 加拿大、歐盟恐反制！川普威脅嗆「徵收更多」

高雄大寮巷弄土地糾紛 住戶控遭封路逼迫花錢買地

中央社／ 高雄27日電

高雄有民眾陳情大寮住家前道路遭人以私人土地為由，惡意擺放紐澤西護欄擋路，再要求住戶高價買地。工務局表示，此舉違反公寓大廈管理條例，將函文限期改善。

有民眾在網路貼文指，突然被通知高雄大寮區住家前唯一通行道路是私人土地被拍賣，還要同巷弄住戶買下，且感覺後面似乎有幕後使者，甚至突然有一群黑衣人開著堆高機出現，並在路上放置大石磚擋住去路，再開出天價要住戶購買住家前土地。相關糾紛也引起國民黨籍高雄市議員邱于軒注意，並和市府單位會勘了解。

對此，高雄市政府工務局今天下午回應，針對大寮鳳林一路巷弄前放置紐澤西護欄，經查放置位置位於私設通路上，違反公寓大廈管理條例第16條第2項規定，將函文限期請土地所有權人改善。若經制止不遵從，可依法處新台幣4萬元以上，20萬元以下罰鍰，並可連續處罰。

轄區高雄市政府警察局林園分局則指出，經工務、消防等單位會勘，此處為私設通路與防火間隔及法定空地，私設通路須維持作為通路使用；另防火間隔依公寓大廈管理條例第16條第2項規定，不得堆置雜物或設置柵欄妨礙出入。另住戶如有遭恐嚇或妨礙自由情形，警方將依規定處理，目前尚未接獲民眾提出告訴。

住戶 公寓 高雄市

延伸閱讀

屏東欠稅大戶欠繳3570餘萬元 高樹鄉5筆土地遭法拍

名軒開發賣岡山土地遭檢調搜索追內線交易 約談董座等10人到案

住30年屋面積大縮水...屋主要國賠 台中地政所登記錯誤判賠175萬

高雄國賓飯店重建案環評過關 周邊住戶不滿揚言打行政訴訟

相關新聞

台灣祭墾丁民宿房價漲9倍 旅宿同業痛批嫌墾丁觀光不夠慘嗎?

有網友在臉書社群「爆廢公社」發文，指出「台灣祭」期間墾丁有民宿業者，將一晚房價由895元漲至7980元，漲了9倍非常誇張...

影／攝影國民黨高雄晚會遇抗議 零星民眾舉字牌叫罵

國民黨高雄市黨部舉辦「守護民主，人民作主」 政策說明會，開場後，約有10多名民眾要進會場，還有人在會場旁叫罵，立即被員警...

高雄知名火鍋店推「議長鍋」私房料理 挺屏東在地小農

以極致湯頭聞名的高雄知名火鍋名店繼主打營養補給的「牛骨精力湯」後，再推出養顏美容之作「議長鍋」。這款湯底緣起於屏東縣議長...

「高雄賀禮」設計爆發侵權疑慮 青年局：合法授權使用

高雄市府2023年委託設計團隊執行「高雄賀禮」設計專案，近日設計團隊發現，市府青年局未知會設計方或取得同意，擅自拆解與重...

屏東森林變垃圾場！清出400公斤廢棄家具 林保署將追查

林業及自然保育署屏東分署森林護管員近期巡護時，發現森林內遭人棄置大量廢棄家具及垃圾，嚴重影響森林環境與生態平衡，森林護管...

屏東欠稅大戶欠繳3570餘萬元 高樹鄉5筆土地遭法拍

法務部行政執行署屏東分署今年4月聯合拍賣日就在4月1日下午3點舉行，當天法拍屏東滯欠大戶鍾姓義務人欠繳所得稅3132萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。